Constantí Serrallonga és l’Economista Empresari de l’any, segons el CEC

El Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) ha distingit al director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, com a Economista d’Empresa de l’any, un guardó que reconeix la trajectòria del directiu i que segons el mateix CEC defineix com un professional “amb un perfil molt rellevant” i destaca el treball realitzat a Fira de Barcelona, impulsant l’activitat firal en els darrers anys. El CEC lliurarà el guardó en el marc del Sopar dels Economistes, que està previst que se celebri el pròxim 27 d’octubre.

Amb aquest premi, el CEC distingeix el perfil professional de Constantí Serrallonga, el qual ha ocupat càrrecs d’alta responsabilitat a empreses de diversos àmbits públics-privats com la sanitat, el transport, l’empresa logística, la gestió municipal i la institució firal. Fa una menció especial a la seva gestió a Fira de Barcelona, que ha destacat per “l’impuls de l’activitat firal de forma molt significativa malgrat el context complex i en un sector molt afectat per la pandèmia de la covid-19”. L’entitat ha posat l’accent en els “càrrecs d’alta responsabilitat” que Serrallonga ha ocupat en empreses d’altres sectors, així com la gestió que ha demostrat poder fer en els últims anys del recinte firal barceloní.

Al capdavant de la joia dels esdeveniments barcelonins

Constantí Serrallonga és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB) i ha estat director-gerent de l’Hospital General de Manresa (Barcelona), conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona i de l’operador logístic grup Tradisa/Agora, gerent de l’Ajuntament de Barcelona i és membre del Consell Assessor de Foment del Treball. Tot i això, des de 2015 es va posar al capdavant de Fira de Barcelona, la seu de grans esdeveniments que han anat posicionant Barcelona en el mapa de les ciutats europees més importants. De fet, el recinte ja és l’espai per excel·lència del Mobile World Congress (MWC) un dels esdeveniments mundials més importants del sector tecnològic i digital que ha vingut a Barcelona per quedar-se.