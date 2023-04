Conpymes reclama a Brussel·les entrar al diàleg social espanyol

La patronal espanyola de les petites i mitjanes empreses, Conpymes, ha reclamat al Parlament Europeu que l’estat els incloguin a la taula del diàleg. La patronal, controlada per Pimec, ha celebrat aquest dijous un acte a Brussel·les i ha insistit una vegada més que el cas espanyol és inèdit a Europa i ha lamentat el greuge que això suposa per a les pimes d’arreu de l’estat. “Volem tenir veu pròpia i independent”, ha reivindicat el president de Conpymes i vicepresident de la fundació Pimec, José María Torres. En aquest sentit, Torres ha subratllat que la situació actual provoca que existeixi “una sobrerepresentació” per part de les grans companyies i que la participació de les pimes en la compra pública sigui molt inferior a la seva representativitat, ja que actualment estan representades per Cepyme, que forma part de la CEOE.

En aquesta línia Torres ha lamentat que el diàleg social, que és un “pilar fonamental de la democràcia”, s’ha convertit en “un vedat privat d’uns pocs en el qual no es permet l’entrada a altres interlocutors socials”, com les pimes. En la seva opinió, aquesta exclusió té “una conseqüència directa de la voluntat de les elits econòmiques, monopolis i oligopolis” que imposen el seu criteri a la resta dels empresaris. En aquest sentit, el president de la patronal espanyola ha assenyalat que el diàleg social a Espanya està controlat “per les grans empreses” i no es dona veu a les pimes, que representen el 99,8% de teixit empresarial. “Això té una incidència molt important en què tinguem poca participació en la compra pública o que es bloquegi sistemàticament un règim sancionador contra la morositat”, ha advertit.

Cepyme és un “satèl·lit”

Així mateix, Torres ha criticat el paper de Cepyme al diàleg social acusant l’organització de ser un “satèl·lit” de la CEOE per a representar a les pimes. “És una altra anomalia més, perquè mai a una organització empresarial la hi pot considerar més representativa quan pertany a una altra que ja ho és”, ha afegit el president de Conpymes, que ha subratllat que a Cepyme “no se li coneix cap posicionament diferent dels de la CEOE”.

Durant la seva intervenció en el debat, el president de Conpymes ha recordat que els autònoms i les petites i mitjanes empreses representen més d’un 99% del teixit empresarial espanyol i ha afegit que l’objectiu últim de l’acte celebrat aquest dijous és que “la Comissió Europea estigui al cas de la necessitat que el diàleg social sigui democràtic“. Alhora, Torres ha apuntat que el context actual a l’estat no permet que les empreses petites gaudeixin de suficients oportunitats per créixer. En el marc d’aquestes reclamacions, cal recordar que Conpymes ja va presentar una demanda judicial perquè les pimes siguin incloses en el diàleg social, una qüestió que encara està pendent de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

A més, al febrer d’enguany va presentar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem per la seva exclusió del repartiment de subvencions de fons europeus, per valor de 30.625.000 euros. “Entenem que aquesta assignació d’importants quantitats de diners hauria d’arribar en igualtat de condicions a totes les empreses espanyoles”, ha afirmat Torres, que ha denunciat que aquests diners sí ha arribat a les patronals CEOE i Cepyme i al sindicat UGT.

El president de Conpymes s’ha desplaçat fins a Brussel·les convidat per l’eurodiputat de Ciutadans, Jordi Cañas, qui també ha actuat de ponent i moderador del debat celebrat aquest dijous. Conpymes és una organització que compta amb un total de 28 associats, entre les quals es troben COAG i Fenadismer, Uatae, Pimec, la Unió Gremial valencian, la balear Pimeb i la castellanoleonesa CES, entre altres, i ja compten amb més de dos milions de pimes i autònoms associats.