El concurs pels terrenys de Nissan s’allargarà fins a mitjans de novembre

El concurs per adjudicar els terrenys de Nissan a un operador logístic es una història interminable, després de diferents i polèmiques finalment s’ha acabat per tornar allargar el plaç per presentar-s’hi. Fins a mitjans de novembre no es tancarà el termini, el que implica que hi ha un prolongament d’uns 15 dies més. Així ho ha decidit aquest dilluns al vespre la mesa de reindustralització –on hi ha les administracions, els sindicats i la multinacional- per unanimitat, després que una de les empreses interessades demanés ampliar el termini. Es tracta de la tercera pròrroga des que es va llençar el concurs, el 30 de juny. Amb tot, fonts del Consorci de la Zona Franca indiquen que el concurs no es resoldrà fins a mitjans de novembre. Les tres fàbriques de Nissan a Catalunya van tancar a finals del 2021, amb el procés de reindustrialització ja en marxa.

En un comunicat enviat aquest dimarts, la Zona Franca ha anunciat que tornen a prolongar el període d’adjudicació del concurs per una empresa que ha demanat més temps, tot i que no han mencionat qui. D’aquesta manera, és el tercer ajornament d’un projecte que havia de quedar tancat a l’estiu, que es va deixar per passades les vacances i que ara continuarà aturat almenys 15 dies més. Pel que fa a les normatives per presentar-se al concurs, les empreses que apliquin hauran de presentar diversos sobres, que s’examinaran en reunions diferents, segons indica el Consorci de la Zona Franca.

El termini es tanca el 31 d’octubre

El primer sobre, que conté la documentació general i ha de demostrar solvència econòmica, s’examinarà el mateix 31 d’octubre. Aleshores s’exclouran els concursants que no reuneixin els requisits. El segon sobre, amb informació detallada de la proposta, s’obrirà el 4 de novembre, quan es començarà a valorar cada candidatura. Finalment el tercer que inclou la proposta econòmica, s’obrirà l’11 de novembre. A partir d’aleshores començarà al procés d’avaluació i tot plegat es resoldrà cap a mitjans de novembre.