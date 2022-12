La CNMC multa Parlem amb 490.000 euros per incompliment d’obligacions

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat amb 490.000 euros la companyia de telecomunicacions catalana, Grup Parlem per incompliment de les obligacions de subministrament d’informació. Segons el document publicat per l’organisme estatal, la companyia catalana no hauria aportat la documentació suficient per fer possible l’informe sectorial del 2020 i els tres primers butlletins estadístics trimestrals del 2021. L’empresa catalana, per la seva part, ha enviat un comunicat assegurant que pujaran aquesta sanció a “instàncies superiors”, és a dir, recorreran la multa. Parlem ha relatat que “l’organisme estatal no ha tingut un compte les al·legacions que ja va presentar la companyia”.

En un comunicat emès aquest dilluns, la CNMC ha declarat que la companyia catalana haurà de pagar gairebé mig milió d’euros per no haver entregat una documentació necessària per realitzar diferents informes. Aquest problema burocràtic acaba en sanció, ja que tal com assegura l’organisme estatal, “per fer el seguiment de l’evolució dels sectors que supervisa, es requereix informació als operadors que explotin xarxes o prestin serveis”. Davant d’aquesta multa, la companyia també ha respòs aquest dilluns explicant que es portarà la sanció davant la justícia i, per tant, es presentarà un recurs contenciós-administratiu davant de l’Audiència Nacional per revocar la penalització.

Les al·legacions de Parlem

El Grup Parlem ha explicat en el mateix comunicat que no s’han tingut en compte cap de les al·legacions que, en temps i forma, va presentar davant l’organisme competent. Tot i això, la companyia catalana no ha volgut donar més informació sobre el problema i només han recordat que es posarà un recurs perquè la justícia acabi decidint. En concret, les sancions corresponents al 2020 són de 130.000 i les de l’any següent, de 120.000 euros. Segons la CNMC, aquesta resolució posa fi a la via administrativa. Així doncs, contra la decisió de Competència, l’empresa interposarà directament recurs contenciós administratiu davant l’Audiència Nacional en el termini de dos mesos.