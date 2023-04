El club de dones barceloní, Juno House duplica les sòcies en un sol any

El club exclusiu de dones de Barcelona, Juno House celebra el seu primer aniversari i duplica el nombre de sòcies en tan sols un any. En una roda de premsa aquest dimecres, el primer club creat per i per a dones ha assegurat que ha aconseguit la subscripció de més de 500 dones, gairebé el doble del que van aconseguir en el seu llançament, on es van apuntar més de dos centenars d’executives. Aquesta xifra ha fixat la facturació del club a més de 300.000 euros aproximadament, ja que les cofundadores no han volgut donar xifres concretes. Tot i això, segons han afirmat el club ha aconseguit crear una gran comunitat col·laborativa i diversa de dones, tant a escala local com internacional: “Ja no som un projecte, ens hem convertit en un cas d’èxit”, ha explicat Liana Grieg, cofundadora del club.

Juno House té per objectiu convertir-se en el club exclusiu per dones referent, primer a l’estat espanyol i després al món. D’ençà que van obrir les portes el 2022, el disruptiu espai vol continuar consolidant-se com la xarxa més gran de dones i networking del país a través de l’esperit woman to woman. “En tan sols un any, Juno House s’ha convertit en el punt de trobada per a la dona actual que busca formar part del canvi i sumar-se a aquesta gran comunitat col·laborativa”, explica Natalie Batlle, CEO i fundadora de Juno House.

Pel que fa a les xifres, les cofundadores no han volgut donar molts detalls, “no ens sentim còmodes compartint les xifres”, ha dit Eva Vila-Massanas, la tercera i última fundadora. Tot i això, han parlat de l’augment de sòcies -que ha arribat a més de 500 sòcies- i també han mencionat les quotes que paguen les sòcies actuals, ja que oscil·len entre els 150 i 165 euros al mes, amb una entrada de més de 400 euros de matrícula. Amb tot, doncs, la suma de facturació del club hauria sobrepassat els 300.000 euros, tot i això, la xifra no ha estat confirmada per les fundadores.

Una subscripció més econòmica

Una de les noves iniciatives que volen començar a implementar des de Juno House és una nova subscripció. Amb aquesta nova tipologia -han esmentat des de Juno House- el club busca ampliar la seva comunitat i consolidar-se com la xarxa més gran de dones del país alhora que vol continuar potenciant l’oferta cultural de la ciutat. Segons ha explicat Batlle, “som conscients que com més gran és la nostra comunitat més impacte podem oferir. És per això que, des de Juno House hem impulsat aquesta nova filiació per a potenciar el nostre propòsit i continuar escalant Juno House molt més enllà de la nostra primera casa situada en Carrer Aribau”.

Tot i això, Vila-Massanas ha assegurat que no tenen decidit encara quin serà el pròxim destí del club. “Encara que el propòsit enguany és continuar consolidant el projecte Juno House a Barcelona, no descartem noves obertures i nous models de creixement per a potenciar i ampliar més la nostra comunitat, sempre tenint en compte les necessitats de les dones i del nostre negoci”, ha afegit Batlle.

Una nova línia de negoci: e-commerce

A més, actualment, el club està treballant en noves línies de negoci com és el cas de la seva botiga en línia -com una extensió de la seva Juno Shop- per donar més visibilitat i opció a compravenda de tots aquests projectes emergents liderats per emprenedores. A més, gràcies a les seves instal·lacions han sigut testimonis de sinergies entre empresàries el que els ha convertit en col·laboradors de la creació d’empreses. És per això que volen fomentar la seva faceta de partners estratègics de les empreses d’algunes de les seves sòcies. De fet, el club ja ofereix serveis com a mitjana partner per a totes aquelles grans multinacionals i noves marques que veuen en Juno House una oportunitat per a créixer i donar-se a conèixer.