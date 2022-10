Cleverea, les assegurances del futur en un sol clic

La digitalització és un dels grans objectius de les empreses. Transformar-se o morir acaba sent el punt d’inflexió de moltes d’aquestes companyies. El sector de les assegurances està a la cua de la digitalització, ja que encara s’utilitzen processos molt tradicionals, marcats per unes conductes que ja no s’apliquen en l’actualitat. Cleverea és una companyia catalana que ha decidit dinamitzar aquest sector, creant la primera plataforma on es pot contractar una assegurança completament en línia, sense cap classe de contracte de permanència i amb la comoditat de fer-ho des del sofà de casa. “Hem creat l’asseguradora que nosaltres voldríem haver tingut”, explica Javier Bosch, cofundador i director general de la companyia.

Una mala experiència en un viatge el Marroc va portar els germans Javier i Joan Bosch i al seu company de pis, Álvaro Sanz ha preguntar-se perquè hi havia tantes complicacions a l’hora de trobar una assegurança que fós senzilla i cobrís les necessitats adients. “La idea va sorgir d ela nostra frustració amb les assegurances”, explica Bosch. En concret, la idea fou crear una assegurança per retards i cancel·lacions de vols. En poc més d’un any ja havien aconseguit posicionar-se com una de les marques que més funcionava en aquesta classe de contractacions. Tot i això, en arribar la pandèmia van decidir explorar altres assegurances, ja que els viatges es cancel·laven: “Els problemes que nosaltres havíem vist hi eren en totes les classes d’assegurances”, explica el cofundador de l’empresa. Actualment, Cleverea treballa en dues línies: les assegurances de mobilitat i les de la llar.

Amb més d’una cinquantena de treballadors en tan sols tres anys, la companyia ha aconseguit fer-se un lloc en el mercat venent un producte únic: les assegurances amb contractació digital, és a dir, sense haver de fer cap tràmit per telèfon o presencial. Segons descriu el cofundador, “és difícil trobar assegurances completament en línia” i per això assegura que el seu producte “és pioner en el seu camp”. A més, també reconeix, que una de les coses que falten en el sector és l’apertura al públic. Des de Cleverea tenen diferents canals de comunicació on el client en tot moment pot preguntar, donar de baixa o d’alta i fins i tot suggerir coses. “No volem ser hermètics, sinó poder ajudar als nostres clients amb tot el que necessiten” afirma Bosch.

El model de negoci de la companyia està compost per dues fonts principals de clients: la primer són les vendes directes i la segona les vendes a través d’empreses. En el primer cas, Bosch descriu que és una situació de coneixement per boca-orella, és a dir, els usuaris de la plataforma els diuen als seus coneguts que l’utilitzin. En el segon cas, treballen amb comparadors, retailers, i com a l’última adquisició corredories d’assegurances. “En aquest últim cas hem començat a treballar-hi perquè tanquen el 30% de les assegurances de l’any”, recull el fundador de la companyia catalana.

La llista de la compra de les assegurances

Un dels fets diferencials d’aquesta companyia és que les seves assegurances són completament lliure, és a dir, els usuaris les poden construir de la manera que més els hi agradi. “Amb nosaltres pots fer la llista de la compra”, fa broma Bosch. Com passa en moltes de les asseguradores, hi ha paquets tancats per diferents sectors: automòbil, vida, llar… Cleverea, en canvi, té uns paquets predeterminats, però el client pot treure i posar tot allò que necessiti o que no li agradi. Pel que fa a les proporcions, la companyia es queda un 15% de la subscripció que paga el client i un 30% s’utilitza per “tapar finestres” -en paraules del fundador-. Aquest percentatge final són els diners que es fan servir per pagar sinistres o d’altres problemes que els clients tenen coberts.

En els plans de futur de la companyia vol obrir tres noves línies d’actuació: assegurances de vida, de salut per a mascotes i de dispositius electrònics. Amb tot, la companyia espera doblar els seus ingressos de cara l’any que ve, ja que com assegura el fundador: “Les assegurances són un mercat que fa una dècada que va endarrerit i hi veiem una clara oportunitat”.