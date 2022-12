Cinetic inicia la internacionalització amb una filial a Colòmbia

L’empresa catalana Cinetic ha començat el procés per a l’expansió internacional amb la creació d’una filial a Colòmbia. La companyia, que es dedica a oferir suport tècnic i tecnològic a altres empreses per a la implantació i optimització dels seus canals de venda en línia, és especialista en plataformes de gestió de comerç electrònic com Magento o PrestaShop.

Cinetic treballa en la part tecnològica del comerç electrònic, ajudant les empreses a vendre per Internet. Ho fa tant iniciant projectes des de zero com optimitzant els que ja estan en marxa. Alhora, aquesta empresa catalana és especialista en les principals plataformes tecnològiques de gestió del comerç en línia, implantant-les a cada client de forma personalitzada.

Segons el CEO de Cinetic, Valentí Salas, al llarg dels anys la companyia ha aconseguit identificar “les tecnologies que no estaven gaire adoptades i acostant-les als clients. En un moment on el mercat local ja és força madur, a Colòmbia hem vist l’oportunitat d’un mercat amb potencial i amb camí tecnològic per recórrer”. En aquest sentit, “el fet que Colòmbia es trobi en una situació que ja hem viscut, amb un idioma proper i una legislació que aporta seguretat, era un mercat que ens encaixava”, afegeix Sales.

Sobre el procés per a la implantació al país sud-americà, Salas destaca que és fàcil o difícil segons com d’atrevit siguis. De fet, des de Cinetic asseguren que “si vas a un lloc hi has d’anar al màxim i és el que hem fet a Colòmbia”. El CEO de Cinetic assegura que “plataformes que aquí funcionen, allà no s’utilitzen tant, per la qual cosa ens hem obert a més tecnologies”.

Per al seu primer projecte d’expansió internacional, Cinetic ha comptat amb el suport d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball, per mitjà de l’Oficina Exterior de Comerç i Inversions a Bogotà. De fet, en la seva etapa inicial l’empresa s’ubicarà als espais que habilita la mateixa Oficina d’ACCIÓ per facilitar l’aterratge d’empreses catalanes al país. “El coneixement de la realitat local de l’Oficina per la seva presència sobre el terreny fa que sigui una molt bona opció per fer-hi la primera aproximació i contactes”, valora Salas.

Nascuda l’any 2004 com a empresa de serveis digitals, Cinetic s’ha especialitzat en el camp del comerç electrònic des de l’any 2007. Ubicada a Sant Fruitós de Bages (el Bages), l’empresa compta amb una trentena de treballadors i ja està estudiant introduir-se pròximament a nous mercats al continent americà.