La xinesa Chery explora amb els agents socials l’aterratge a Catalunya

L’automobilística xinesa Chery aplana el camí per aterrar a Catalunya. La companyia, una de les darreres candidates descartades per ocupar els terrenys de Nissan a la Zona Franca, busca suports per instal·lar a Catalunya una nova planta per fabricar uns 300.000 cotxes l’any. La fàbrica, segons han comunicat, crearia fins a 1.500 llocs de treball.

A aquest fi, el president de la companyia asiàtica, Tongyue Yin, ha signat un acord amb Foment del Treball i la Unió Patronal Metal·lúrgica un acord de col·laboració per facilitar l’arribada a Catalunya de Chery. També hi han participat els principals sindicats del país, mitjançant la secretaria d’indústria automobilística d’UGT a Catalunya i el secretari general de CCOO, Javier Pacheco.

La delegació es reunirà avui mateix amb el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, així com amb representants de l’agència per a la competitivitat de l’empresa Acció. L’objectiu de la marca, amb aquesta incursió, és trobar terrenys per establir la nova fàbrica. En paraules del mateix Yin, els acords s’haurien de tancar “com abans millor” per traslladar la decisió al consell d’administració de l’automobilística.

Segona candidatura

Chery torna a explorar la possibilitat d’instal·lar-se a Catalunya després d’un primer intent el passat mes d’octubre. A finals de mes, la companyia va mostrar el seu interès pels terrenys de Nissan a la Zona Franca. Si bé la taula de reindustrialització va valorar l’opció, finalment va optar per “no ajornar més el procés de licitació i mantenir el calendari establert”. Finalment, el D-Hub de QEV Technologies i Btech seria el conglomerat que ocuparia el buit deixat per Nissan a Barcelona.

Acord social

Tant la patronal com els sindicats han mostrat el seu interès a atreure una potència al món de l’automoció com Chery. Des de Comissions Obreres s’han ofert, de fet, a aportar “els coneixements i l’experiència com a motor de l’ocupació i l’economia catalana”. Per la seva banda, Foment ha destacat el lideratge de la companyia xinesa en la construcció i distribució del vehicle elèctric.