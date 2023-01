El CEO d’Apple accepta rebaixar-se el sou més d’un 40%

Tim Cook, CEO de la tecnològica Apple ha acceptat una rebaixa del sou de més del 40%. Concretament, la rebaixa en qüestió serà del 41,6%. Aquesta acció de la companyia nord-americana arriba després que el mateix executiu hagi recomanat un ajust del seu sou, ja que va rebre diverses crítiques per part dels d’accionistes de la multinacional. En aquesta línia l’empresa ha assegurat que “el Comitè de Compensació va equilibrar els comentaris dels accionistes, l’acompliment excepcional d’Apple i una recomanació del senyor Cook per a ajustar la seva compensació” després de les crítiques.

En total, Cook, pot arribar a cobrar un total de 49 milions de dòlars aquest 2023, que equivalen a uns 45 milions d’euros al canvi actual, xifra que equival a la retallada del 41,6% respecte al seu de 2022, quan el màxim que podria percebre era de fins a 84 milions de dòlars, és a dir uns 78 milions d’euros.

Imatge de Tim Cook, CEO d’Apple / Europa Press

El salari base no canvia

Ara bé, en totes aquestes grans operacions sempre tenen una petita trampa, perquè la reducció de Cook no és en el seu salari base, sinó en els variables per objectius. De fet, el CEO d’Apple continuarà cobrant un salari base, és a dir fix, de 3 milions de dòlars, que equivalen a uns 2,8 milions d’euros, i que no ha canviat en absolut des de 2016, i seguirà rebent una prima de 6 milions de dòlars (5,5 milions d’euros) que en 2022. El que canvia en la fulla salarial de Cook serà el valor objectiu establert que pugui rebre en concepte d’accions de la companyia que ha estat reduït a 40 milions de dòlars (37 milions d’euros), quan el 2022 en va poder rebre un total de 75 milions (69 milions). Alhora, cal comentar que la retribució en accions ha incrementat al 75% el pes del rendiment de l’empresa, davant del 50% fixat en el paquet retributiu de Cook per al 2022.

“Tenint en compte la grandària, l’abast i l’acompliment comparatius d’Apple, el Comitè de Compensació té la intenció de posicionar l’objectiu de compensació del senyor Cook entre els percentils 80 i 90 en relació amb el nostre principal grup de parells per als anys futurs”, va explicar la multinacional.

En aquest sentit, Apple ha indicat que després del vot consultiu Say on Pay de 2022, els compromisos posteriors dels accionistes i les discussions amb Cook, “el Comitè de Compensació ha aprovat una compensació per a 2023 que creuen que respon als comentaris dels accionistes mentre continua alineant el pagament amb l’acompliment i els interessos dels accionistes, així com reconeixent el destacat lideratge de Cook”.