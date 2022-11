Cellnex perd 255 milions per costos financers però dispara els ingressos

Cellnex tanca el tercer trimestre amb uns ingressos en l’acumulat de l’any de 2.572 milions d’euros, un 46% més que en el mateix periode de l’any anterior. Segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) els seus beneficis bruts d’explotació (ebitda) ha augmentat a un ritme similar, en concret a un 45%, fins als 1.937 milions d’euros; així com també ho va fer el fluxe de caixa, que va escalar durant els nous primers mesos fins als 967 milions, un 46% més en termes interanuals. El resultat net, però, mostra pèrdues de 255 milions d’euros, un 76% més que ara fa un any. EL balanç negatiu respon principalment a les amortitzacions i costos financers de la munió d’adquisicions corporatioves de la multinacional catalana durant aquest exercici.

Amb aquest resultat durant els nou primers mesos de l’any, la companyia presidida per Tobías Martínez confirma les previsions per a l’exercici. Així, l’operadora d’infraestructures de telecomunicacions espera tancar el 2022 amb uns ingressos d’entre 3.405 i 3.455 milions d’euros, unes perspectives que elevarien l’ebitda fins als 1.345 milions d’euros. Segons ha apuntat Martínez, però, l’objectiu a mitjà termini és “continuar impulsant el creixement”, amb més inversions i despesa. Esperen, doncs, desplegar més de 21.000 nous emplaçaments de connectivitat fins al 2030. “Els beneifcis no vindran de forma immediata”, reconeix el CEO, tot i que assegura que “s’han posat les bases per donar confort als inversors”.

Pel que fa al passiu, el deuta financer de la companyia després del tancament de la darrera operació de compra de CK Hutchison s’eleva fins als 917.100 milions d’euros. Segons els resultats comunicats per la multinacional, el 77% d’aquest passiu està referenciat a tipus fix i no venç fins al 2024. La posició de liquiditat és també positiva, amb uns 4.300 milions d’euros disponibles.

Tancada l’operació Hutchison

A banda de la prersentació dels resultats acumulats de l’any, Cellnex ha tancat avui definitivament l’operació de compra dels emplaçaments de telecomunicacions de CK Hutchison al Regne Unit. Amb la confirmació d’avui, la catalana confirma l’operació encetada el novembre del 2020 pel qual va incorporar a la seva cartera les infraestructruras de l’empresa amb seu a Hong Kong a sis països del continent: Àustria, Irlanda, Dinamarca, Suècia, Itàlia i el mateix Regne Unit.

El nou perímetre adquirit amb les compres d’infraestructures, d’uns 30.000 emplaçaments, generaria un resultat brut d’explotació de 970 milions d’euros i un flux de caixa de 620 milions d’euros, segons les estimacions de la multinacional.

Els mercats responen

Després dels resultats i l’anunci de l’operació amb CK Hutchison, les accions de Cellnex s’han disparat un 6,1%, fins als 38,4 euros. Els resultats da’aquest matí confirmen la bona tendència de la multinacional en les darreres jornades. Després de quedar fora de la subhasta per les torres Vodafone, l’empresa catalana ha disparat el seu valor en un 15%.