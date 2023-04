Cellnex redueix pèrdues fins als 91 milions el primer trimestre

Cellnex va tancar el primer trimestre de l’any amb unes pèrdues de 91 milions, una reducció davant de les del mateix període del 2022, que van ascendir fins als 93 milions d’euros. D’altra banda, la companyia va obtenir una facturació de 985 milions d’euros, un 19% més que el 2022, ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous. L’empresa ha recordat que el resultat net continua recollint l’efecte de les amortitzacions (+13%) i costos financers (+12%) associats al procés de consolidació de les adquisicions i integracions que ha realitzat en els últims anys.

El conseller delegat de Cellnex, Tobias Martínez, ha destacat que els resultats del primer trimestre compleixen “els objectius de creixement orgànic del grup, que ve a reforçar l’alineament amb el nou capítol estratègic” anunciat el 2022. Pel que fa a, l’Ebitda ajustat va ser de 730 milions (+15%), mentre que el flux de caixa lliure recurrent va augmentar un 12%, fins a 336 milions, “impulsats per la combinació del creixement orgànic (+6,8%) i la consolidació del perímetre”.

Fent referència el deute de la companyia, l’empresa ha assegurat que “continua analitzant la possibilitat d’obrir el capital de determinades filials” amb la finalitat de cristal·litzar valor i accelerar el procés per a aconseguir el grau d’inversió de S&P. L’accés a liquiditat immediata entre tresoreria i deute no disposat era d’un import aproximat de 4.300 milions d’euros. De moment, el deute net del grup a tancament de març i excloent els passius per arrendaments era de 17.000 milions, el 77% de la qual estava referenciada a tipus fix.

Noves línies de negoci de la companyia

Per línies de negoci, els Serveis d’Infraestructures per a operadors de Telecomunicacions mòbils (TIS) van aportar 899 milions, un 20% interanual més i el 91,3% del total. La infraestructura de radiodifusió (broadcast) va aportar el 5,8% dels ingressos, amb 57 milions; els negocis de xarxes de seguretat i emergència i solucions per a la gestió intel·ligent d’infraestructures urbanes (MCPN i IoT i Smart cities) van aportar un 2,9%, amb 29 milions d’euros.

A 31 de març, Cellnex tenia 111.931 emplaçaments operatius (sense tenir en compte els 18.936 previstos per a desplegar fins al 2030), als quals se sumen 7.988 nodes DAS i Small Cells. El creixement orgànic dels punts de presència en els emplaçaments va créixer en un 6,8% amb relació al mateix període de 2022, incloent-hi l’efecte del desplegament de nous emplaçaments en el període.