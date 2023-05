Cauen els beneficis de Fluidra un 45,5% per la reducció de les vendes

Fluidra va registrar un benefici net de 41 milions d’euros en els tres primers mesos del 2023, e que representa un descens del 45,5% respecte al resultat del primer trimestre del 2022, segons ha informat la companyia aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L’empresa especialitzada en equipaments i solucions connectades del sector de la piscina va aconseguir unes vendes de 554 milions d’euros fins a març, un 17% menys que en el primer trimestre del 2022. Tot i que la companyia ha assegurat que han tingut unes vendes “lleugerament millors” a la previsió, l’augment de preus a causa de la inflació ha fet baixar la demanda.

Segons ha explicat la companyia en un comunicat aquest dimecres, el resultat brut d’explotació (Ebitda) de Fluidra es va situar en 121 milions d’euros fins a març, un 28,9% menys en comparació amb els tres primers mesos del 2022, malgrat reflectir “tant una recuperació seqüencial del marge brut gràcies a l’augment de preus, com l’efecte de menors vendes”, ha detallat Fluidra en la publicació remesa per Europa Press. El benefici de caixa net va aconseguir els 60 milions d’euros, un 41,3% menys, a causa del menor acompliment operatiu i a l’augment de les despeses financeres en efectiu. El president executiu de Fluidra, Eloi Planes, ha destacat que els resultats del trimestre han estat en línia amb les expectatives. “Encara que persisteix la incertesa macroeconòmica mantenim el nostre guidance per a l’any”, ha subratllat.

El president executiu de Fluidra, Eloi Planes / EP

Els ciutadans no volen una piscina a casa

Pel que fa a les zones geogràfiques, els ingressos de Fluidra a Amèrica del Nord van disminuir un 17%; els del Sud d’Europa van baixar un 14%, i els de la resta del món, un 4%, mentre que les vendes a Europa Central i del Nord van disminuir un 36%. Aquestes dades se sumen també a la disminució d’un 20% de la categoria de Piscines Residencials. Així doncs, la poca demanda es va concentrar sobretot a Europa Central i en piscines d’ús particular i no pas comercials. Pel que fa a aquesta segona categoria, va créixer un 2% gràcies al turisme.

Un 2023 amb més vendes per fer pujar els ingressos

La companyia manté les seves previsions per a enguany, en el qual preveu unes vendes d’entre 2.000 i 2.200 milions d’euros, un Ebitda d’entre 410 i 480 milions d’euros i un benefici de caixa net per acció d’entre 0,95 i 1,25 euros per títol. Fluidra ha explicat que està implementant un “programa de simplificació” per a impulsar el marge brut i reduir els costos fixos, amb el qual espera generar una millora de l’Ebitda de 100 milions d’euros en els pròxims tres anys. Així mateix, ha detallat que fins a la data s’han posat en marxa 300 iniciatives a través de les quals la companyia confia a generar 24 milions d’euros enguany.