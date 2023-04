Cauen un 16% els beneficis de Damm a causa de la incertesa econòmica

La multinacional Damm va obtenir un benefici net de 101 milions d’euros durant l’exercici del 2022, xifra que representa un descens del 16% en relació amb l’any anterior. En un comunicat aquest dimarts, la companyia que presideix Demetrio Carceller ha anunciat que la caiguda dels beneficis va anar lligada a la incertesa econòmica que ha causat la guerra d’Ucraïna, l’impacte de l’escalada de preus de l’energia, dels materials d’envasaments, dels costos logístics i de producció i la dificultat d’accés a determinades matèries primeres. Tot i això, no va estar un any del tot dolent per a la companyia catalana, que va facturar 1.876 milions d’euros, el que equival a un 26% més que l’any 2021.

Segons el comunicat que ha remès l’ACN, els resultats de la companyia del 2022 van ser marcats pel retorn a la normalitat després de la pandèmia que va ser turbulent. D’una banda, hi va haver un creixement de l’hostaleria, però va ser truncat també pel conflicte bèl·lic a Ucraïna, que va acabar per apujar els preus de l’energia, un dels béns essencials de pràcticament qualsevol indústria, fins i tot la cerversera. De fet, la companyia assenyala que ha fet un “especial esforç” en la reducció de la petjada mediambiental i per “protegir els interessos dels clients d’hostaleria i el poder adquisitiu dels consumidors”.

La cervesa anglesa, un punt clau

La companyia també ha subratllat que els mercats internacionals van jugar un paper essencial en la consolidació de les dades de l’any passat i posa d’exemple l’adquisició de la fàbrica de cerveses Eagle Brewery a la localitat anglesa de Bedford. En aquesta fàbrica, s’hi produeixen 1 milió d’hectolitres anuals i dona feina a una setantena de persones que formen part de la plantilla de Damm al Regne Unit. Actualment, més del 30% de l’activitat del negoci de begudes es desenvolupa en el mercat exterior i en instal·lacions de producció pròpies. La marca té presència a més de 130 països.

Pel que fa a la producció general del grup Damm, va registrar un increment del 12% i va passar dels 19,33 milions el 2021 fins als 21,6 milions del 2022. Segons ha comentat la companyia, la resta de negocis més enllà de la divisió de begudes, els negocis de la distribució, restauració i logístics han tingut un comportament en línia amb l’increment dels ingressos consolidats, segons explica Damm.