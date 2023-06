Catalunya crea 1.825 empreses a l’abril

Catalunya va registrar 1.825 constitucions de noves societats mercantils a l’abril. Segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, la creació de negocis al país va experimentar el quart mes de l’any un increment interanual del 7,2%. També van créixer les dissolucions si bé a un ritme molt més baix: 132 negocis, segons dades de l’INE, van tancar la persiana, un 3,1% més que al mateix període de l’any anterior. D’aquesta manera, el registre mercantil del país va tancar l’abril amb un còmput positiu de prop de 1.700 empreses.

Catalunya, com és tradició, se situa al capdavant de la llista de territoris de l’Estat amb més nova activitat empresarial. Només la supera la Comunitat de Madrid, amb 1.868 empreses constituïdes. La regió de la capital de l’Estat, però mostra un decreixement d’un 5% en la creació de negocis any a any. També s’hi alenteixen les dissolucions, amb un 15,5% menys que el 2022, si bé la xifra absoluta es queda a prop de quadruplicar la catalana, amb 516 tancaments.

Un millor rendiment celebra el País Valencià, amb la creació de 1.071 noves empreses, una alça any a any del 18,6%, i un retrocés de les dissolucions del 8,6%, fins a quedar-se per sota de les 120. S’afegeix així a la llista de regions amb més de 1.000 noves empreses durant el quart tram de l’exercici, que completa Andalusia, amb 1.505 societats més i prop de 250 tancaments. Entre els quatre territoris acumulen prop de dos terços de les noves empreses del conjunt de l’Estat, que n’acumula 8.623, un 1,7% més que ara fa un any.

El sector immobiliari lidera la subscripció de nou capital / ACN

Moltes botigues

El comerç és el sector, amb certa diferència, que més noves societats acumula al conjunt de l’Estat. Els establiments comercials representen un 18,6% del total. El segueix el sector immobiliari, en un creixement cridaner enmig del cicle alcista del preu de l’habitatge lligat a les pujades de tipus d’interès, amb la construcció com a tercer classificat –amb un 15,7% i un 13,5% respectivament–. Pel que fa a les dissolucions, l’ordre és exactament el mateix. Un 19,2% dels negocis tancats eren comerços, segut de les immobiliàries, amb un 17,1% de les empreses dissoltes; i les constructores, que s’eleven fins al 17% del total.

Les immobiliàries lideren el capital

D’entre els negocis creats a l’Estat durant l’abril, és el sector immobiliari el que acumula una major quantitat de capital subscrit, amb més de 120,4 milions d’euros. De mitjana, les noves firmes del sector van dedicar prop de 89.000 euros a constituir-se, amb diferència la capitalització més elevada. La segueixen les firmes d’agricultura i pesca, amb una inversió mitjana propera als 80.000 euros –tot i que acumulen només 16 milions entre totes–. El comerç, tot i ser el sector més abundant, registra poc més de 20 milions d’euros subscrits, amb una mitjana inferior als 13.000 euros per empresa.