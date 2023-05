Catalunya s’ha consolidat com el millor destí inversor per a les cadenes hoteleres. Així ho confirma el darrer informe especialitzat de la consultora especialitzada en serveis immobiliaris CBRE, que detecta una atracció inversora al país durant el primer trimestre de 252 milions d’euros. Amb aquest muntant, concretat en tres grans operacions -entre les que destaquen la venda del Dolce de Sitges per uns 60 milions d’euros o del Sofia barceloní per més de 200-, suposa el 63% del total de les inversions hoteleres a l’Estat espanyol, que es van elevar fins als 400 milions d’euros entre el gener i el març.

Cap territori de l’Estat s’apropa al rendiment financer del sector hoteler català durant els tres primers mesos de l’any -ni tan sols els més turístics-. Entre les Illes Canàries i les Balears, apunta CBRE, es concentra el 28% de la inversió, menys de la meitat del muntant mogut al país, amb un total de cinc operacions entre ambdues regions. Madrid queda, així, fora del pòdium inversor. Val a dir, però, que la rendibilitat prime és més elevada als arxipèlags, amb un 5,75% en ambdós pel 4,75% que mostren, per exemple, Madrid o Barcelona.

Catalunya perd les noves obertures

Si s’observa la cartera de nova construcció durant els pròxims dos cursos, però, el país no queda tan ben parat. Tot i el bon rendiment del sector turístic català, més de la meitat dels 300 establiments turístics que es preveuen a l’Estat fins al 2024 es concentren a Madrid, Màlaga, València i Canàries i Balears. Les previsions de CBRE apunten a una elevada prioritat pel turisme d’alta gamma, amb un 25% de les noves propostes en el rang de les cinc estrelles.

Una protesta sindical davant el recentment venut Hotel Sofia / ACN

També s’observa una important fixació pel luxe en el muntant invertit en hotels ja establert. Els cinc estrelles i cinc estrelles GL suposen el 70% del total transaccionat durant els tres primers mesos del curs -un trimestre de menys operacions però més costoses-. Així, el gran actor han estat els fons d’inversió institucionals, en tant que la barrera d’entrada per accedir al mercat hoteler prime exigeix una major disponibilitat de capital. El mercat que més s’ha interessat pel turisme a l’Estat en aquesta primera part del 2023 ha estat el francès, amb un 61% del capital invertit.

Retorn al 2019

Amb aquestes xifres, la consultora immobiliària es mostra marcadament optimista respecte del rendiment del sector turístic espanyol aquest curs. Segons el director de CBRE Hotels Iberia Jorge Ruiz, “els resultats operatius de la indústria hotelera durant el primer trimestre van presentar nivells superiors als registrats un any abans i a les xifres prepandèmia”. Tot i això, la volatilitat de l’entorn regulador i la tensió als mercats financers marcaran els pròxims mesos. “La tendència inversora -alerta Ruiz- dependrà en bona mesura de l’evolució dels tipus, en tant que si bé l’interès del mercat hoteler roman alt, la incertesa macroeconòmica i l’elevat cost de finançament està alentint el ritme de les inversions al sector”. Tot i això, la firma espera que els efectes perniciosos de l’enduriment monetari es mantinguin en la primera meitat de l’any, per albirar una recuperació de cara al segon semestre.