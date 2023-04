Catalunya ja té més de 150 empreses al sector del metavers

L’aposta de Catalunya per fortificar el sector de la transformació digital és una realitat. Segons l’últim estudi publicat per ACCIÓ, el país ja compta amb un total de 153 empreses dedicades a les tecnologies immersives i al metavers. L’estudi en qüestió, que és el primer cop que es fa, defineix les tecnologies immersives com aquelles que permeten construir entorns que fusionen el món físic i el virtual. D’aquesta manera, es crea una realitat digital o simulada on els usuaris poden interactuar i explorar en una nova dimensió. Dins d’aquest sector les principals tecnologies usades són la realitat virtual, la realitat augmentada, la realitat mixta, l’holografia o el metavers.

D’acord amb l’informe d’ACCIÓ, les 153 empreses catalanes del sector ja facturen 136,6 milions d’euros en conjunt i donen feina a prop de 900 treballadors. Aquest creixement ha estat francament meteòric, ja que el 58,2% del total de les companyies té menys de 10 anys i un terç (32,7%) són start-ups. Tot plegat fa pensar que de cara als pròxims anys el sector seguirà creixent, tant en l’àmbit nacional com internacional perquè el 19% d’aquestes companyies ja està exportant els seus productes a l’estranger.

Segons la seva especialització, la majoria de les empreses es dediquen a la realitat virtual (66%), seguides de les de realitat augmentada (48,4%) i el metavers (16,3%). Per aplicacions, el 39,2% de les companyies catalanes d’aquestes tecnologies treballen en el camp de l’entreteniment, seguides del comerç i el màrqueting (37,3%), la indústria 4.0 (17%), la formació (11,8%) i la salut (10,5%).

Un ecosistema complet

Un fet molt important de cara a aquest sector tecnològic és que Catalunya compta amb un ecosistema de suport que inclou agents més enllà de les empreses. Entre aquests actors que completen l’ecosistema hi podem trobar centres tecnològics, instituts de recerca, les diferents universitats del país, els clústers, les institucions o la mateixa administració pública. A més a tot això se li han de sumar dediverses fires i congressos de renom mundial com el MWC, l’ISE, l’IoT o l’Advanced Factories. De fet, a Catalunya existeixen diferents iniciatives en aquest àmbit. És el cas del Catvers, el metavers de referència impulsat pel CBCat, el Centre Blockchain de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona. A futur, se li sumaran altres iniciatives com el Catalunya Media City a les Tres Xemeneies.

Tot aquest ecosistema ha facilitat que Catalunya sigui un territori atractiu per a les tecnologies immersives. De fet, s’ha aconseguit que Barcelona sigui la quarta ciutat de tota la Unió Europea en rondes tancades per startups del sector els últims quatre anys. Concretament, se n’han tancat 15 per valor de 19 milions de dòlars. A més, la capital catalana és també la setena ciutat europea amb més talent que treballa en tecnologies immersives, per davant de capitals com Estocolm o Madrid. A més, 100 entitats catalanes han captat més de 55 milions d’euros en projectes europeus relacionats amb les tecnologies immersives.

Quines aplicacions hi ha?

Un punt positiu de l’aposta per aquest sector és la multitud d’aplicacions que té en sectors molt diversos. A més, la teoria diu que la tecnologia desenvolupada serà un pilar fonamental per a transformar la manera en com les empreses interactuen amb els seus consumidors i permetrà generar nous negocis. Així, l’estudi d’ACCIÓ destaca algunes aplicacions que ja s’estan treballant com ara en l’entreteniment, la salut, la indústria 4.0, l’educació o el turisme.

Tot i aquesta multitud d’aplicacions, aquestes tecnologies encara estan en una fase incipient i serà necessària recerca i innovació, però també estandardització i interoperabilitat per fer aflorar el seu potencial de transformació i d’impacte en els pròxims anys. El desplegament d’aquestes tecnologies requereix la participació d’altres camps tecnològics com la intel·ligència artificial, el blockchain, la fotònica, els sensors o les pantalles, a més del desenvolupament de disseny d’entorns i avatars, nova maquinària i programari o models 3D. A més a més, cal tenir present que la irrupció d’aquestes tecnologies comportarà grans avenços, però també reptes a l’hora d’integrar-les, com pot ser el cost, una oferta i demanda que encara són incipients o dubtes en l’àmbit legal i ètic.

D’altra banda, l’estudi d’ACCIÓ també subratlla que a escala mundial les tecnologies immersives assoliran un valor de mercat de 650.000 milions de dòlars de manera agregada el 2028, amb un ritme de creixement anual del 38%. Al continent europeu, on ja s’han desplegat diferents iniciatives comunitàries en aquest àmbit, es calcula un creixement anual del 36% i que el sector assolirà els 71.000 milions de dòlars l’any 2026, amb aplicacions sobretot en l’entorn dels videojocs. Entre els principals països impulsors d’aquestes tecnologies que destaca el document es troben els Estats Units, Alemanya, França, la Xina i el Japó.