Els catalans inverteixen per sota de la mitjana espanyola

Els catalans van invertir 907 euros de mitjana en accions i valors durant el 2022. Segons un estudi elaborat per la companyia de gestió d’inversions XTB, la dedicació monetària a la borsa dels usuaris del país va ser substancialment menor que la dels espanyols. En concret, l’escletxa inversora entre els catalans i la mitjana de l’Estat frega els 400 euros, fins al registre de 1.300 euros amb què tancaren el curs passat.

Segons el cap d’inversions d’XTB, Javier Urones, la distribució territorial de les inversions a Catalunya és profundament desigual. Mentre que tant els gironins com els lleidatans se situen a la mitjana espanyola o per sobre –amb 1.768 euros i 1.300 euros invertits durant l’any, respectivament–; Barcelona i Tarragona es queden molt enrere, amb uns muntants de 920 i 594 euros per inversor, molt lluny de les xifres estatals.

Javier Urones, cap d’inversions d’XTB / EP

Inversió en futur

A diferència dels espanyols, els accionistes catalans opten per inversions d’alt valor afegit. Una de les firmes més populars al país és, de fet, Soltec, cotitzada especialitzada en l’energia solar fotovoltaica. També crida l’atenció el focus en les grans tecnològiques, com Netflix, Tesla o Microsoft, que constaten la visió de futur dels inversors del país. En aquest sentit, se surt de la norma la bona posició de Berkeley, l’única empresa de mineria que roman entre les cotitzacions de l’Estat.

Apostes per catalanes

Si bé l’única empresa catalana que ocupa un lloc privilegiat entre els inversors del país i l’Estat és el Banc Sabadell, amb demandes similars a les de BBVA, IAG o Inditex, els catalans van optar molt més pel capital de l’entorn directe durant el 2022. Així, registren creixements en les negociacions d’actius tant el mateix Sabadell com Caixabank, Grífols o Cellnex. “Hi ha una aposta pels valors locals, és un fet diferencial a Catalunya. L’arrelament de l’inversor no es troba a altres punts d’Espanya”, afegeix Urones.