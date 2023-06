La catalana Vera garantirà la connexió a internet de tots els negocis

El nou operador català de telecomunicacions, Vera, ha presentat un nou servei per garantir a totes les empreses que assegura la plena connexió a tots aquells negocis que depenen d’internet pel seu correcte funcionament. Dins del seu objectiu per impulsar la transformació digital de tot el territori català, ha dissenyat aquest nou producte pensant en les companyies que garanteix la rendibilitat.

Aquest nou servei de connexió garantida ofereix una doble connexió; una de principal a Internet mitjançant fibra òptica pròpia, i una altra sense fils alternativa de seguretat que s’activa i es configura de manera automàtica en cas de tall en el servei, de manera imperceptible pel client. D’aquesta manera, l’empresa sempre estarà connectada a la xarxa, sigui amb el sistema principal o amb l’alternatiu que continuarà proporcionant connexió si mai hi ha algun problema tècnic. Per tant, aquesta doble connexió possibilita que tots els dispositius de les empreses es mantinguin connectats a Internet sense interrupcions, assegurant l’eficàcia de la companyia i evitant afectacions al servei, ja que es manté la IP pública assignada.

“A Vera volem anar més enllà d’oferir solucions de connectivitat convencionals. Hem escoltat les necessitats reals de les empreses i hem dissenyat un servei que assegura la connexió en tot moment i que, per tant, garanteix la seva productivitat. Amb aquesta oferta, volem posicionar-nos com una de les companyies de telecomunicacions de referència no només en l’àmbit domèstic, sinó també en l’empresarial. Aquest pas endavant en el desenvolupament de solucions específiques per empreses tindrà una repercussió a tots els nivells, perquè la transformació digital suposa de manera innegable un important impuls per l’economia del territori”, assegura Jordi Compte, director general de la companyia.

Més de 30 milions de facturació

A tot això cal recordar que Vera és la fusió de tres operadores catalanes, Goufone, Iguana i Soomfibra, que totes tres sumades van facturar més de 30 milions d’euros durant l’any el 2022 i compten amb més de 50.000 clients a tota Catalunya, 180 treballadors i set botigues pròpies. Actualment, l’empresa disposa de xarxa pròpia a quinze comarques catalanes com l’Anoia, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès, el Bages, el Moianès, Osona, el Ripollès, el Baix Empordà, l’Alt Empordà, la Selva, el Berguedà, el Vallès Oriental, la Garrotxa, el Maresme i el Pla de l’Estany. A més a més, i des de l’1 de febrer, ja disposen de cobertura a la major part de Catalunya mitjançant altres operadors de xarxa neutra.