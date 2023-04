La catalana Pangea ven el primer prototip de motor espacial per 50 milions

La start-up catalana Pangea Aerospace, que desenvolupa motors de propulsió per a la navegació espacial, ha acordat amb l’empresa Tehiru la seva primera venda. La companyia integrarà el seu motor Arcos en el coet de Tehiru i es convertirà així en el primer del món amb tecnologia avançada de propulsió. La venda ha escalat fins als 50 milions d’euros pels pròxims cinc anys. Segons ha informat en un comunicat la catalana aquest dimarts, Pangea aportarà a aquest acord el seu “innovador” motor Aerospike (Arcs), mentre que Tehiru està treballant per desenvolupar un llançador amb un sistema d’aterratge elèctric que els permeti aterrar en qualsevol superfície amb precisió mil·limètrica i suportant càrregues de fins a 550 quilograms (kg).

Des de Pangea han considerat l’acord com a “històric” per a la indústria aeroespacial internacional i un pas clau que demostra la “viabilitat” del seu model de negoci, amb el qual la companyia espera arribar a facturar més de 300 milions d’euros anuals en 2030 amb aquests serveis i productes. “En externalitzar el desenvolupament del sistema de propulsió a Pangea Aerospace, Tehiru pot concentrar els seus recursos en el desenvolupament del llançador, la qual cosa resulta en un progrés més ràpid per a totes dues empreses”, ha destacat el conseller delegat de Tehiru, Aaron Prat.

Un èxit empresarial i sostenible

Aquesta aliança no és només un èxit de col·laboració internacional sinó també sostenible, ja que ambdues companyies han posat molt d’èmfasi en la necessitat d’acostar la tecnologia espacial a les empreses més petites i que no sigui una cursa només de multinacionals. Adrià Argemí, CEO de la companyia catalana ha assegurat que promouen l’especialització en la cadena de valor de la indústria aeroespacial, en comptes de la centralització en poques empreses, perquè permet reduir “enormement” els costos i a ser més “competitius i innovadors”. Així, aquesta tecnologia permetrà fer més sostenible i rendible la navegació i el retorn a la Terra en condicions per a la seva reutilització, amb una reducció del 50% de les emissions de CO₂ en comparació amb els motors convencionals.

En aquest sentit, el sistema Aerospike utilitza un 15% menys de combustible, alguna cosa que té un impacte “clau” per a les operacions de Tehiru, el coet de les quals té com a objectiu transportar 550 kg a l’espai, que pot arribar a pesar unes 30 tones.