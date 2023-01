La catalana MONEI emetrà el primer euro digital d’Europa

La moneda tal i com la coneixem ha quedat obsoleta. Si ja fa anys que les targetes de crèdit van desbancar l’efectiu, actualment les monedes digitals entren a jugar una partida per desbancar la moneda tradicional. Davant d’aquest viratge, països com els Estats Units o la Xina ja han començat a moure les seves pròpies monedes digitals. El Banc Central Europeu per no quedar-se enrere també inicia moviments per crear una nova moneda digital. Però ha estat la catalana MONEI la pionera d’Europa en llançar al mercat la seva pròpia moneda digital, de la mà del Banc d’Espanya: “És un projecte transgressor que creiem que podrem validar després de sis i 12 mesos de proves”, assegura al TOT Economia, Álex Saiz, fundador de la companyia.

En concret, la fintech catalana que simplifica i agilitza els pagaments digitals ha aconseguit la llum verda del Sandbox Financer del Banc d’Espanya per llançar el seu propi euro digital: EURM. Aquest projecte, tal com explica la companyia, s’inscriu dins l’Espai Controlat de Proves del Banc d‟Espanya. EURM facilita a nivell europeu l’enviament d’euros i els pagaments en línia mitjançant la creació d’un token que utilitza la tecnologia Blockchain d’Ethereum i Polygon. Per simplificar-ho, aquesta moneda obre una nova porta a la possibilitat de fer pagaments en línia de manera universal sense canvis de monedes. “Els pagaments instantanis han esdevingut la nova normalitat en permetre un flux dels diners digitals, ràpid i flexible”, explica el fundador de la companyia.

Un prototip català, l’estrella d’Europa

Aquesta solució que presenta MONEI i que ha estat aprovada pel Banc d’Espanya encara es troba en fase de proves, és a dir, cal fer-ne un ús controlat durant un temps per tal d’assegurar la seva efectivitat. A aquesta fase de proves, l’usuari (particular) tan sols ha d’introduir el seu número de telèfon, validar la seva identitat mitjançant vídeo identificació i carregar el moneder amb euros reals a través de Bizum. De manera automàtica, es creen tants EURM com euros reals ha dipositat l’usuari i ja pot enviar EURM a la resta d’usuaris registrats. “És el primer projecte europeu de stable coin regulada”, explica Saiz, qui afegeix, però, que “aquest any crec que hi haurà moltes més empreses que començaran a crear la seva moneda digital”.

Pel que fa a les proves de MONEI, els usuaris seran persones físiques i podran emetre 10 euros per participant. Així, el nombre potencial d’usuaris de l’EURM a Espanya és de gairebé 57 milions d’usuaris en ser el total de línies de telefonia mòbil al nostre país. Cada token representarà un euro físic el total del qual serà custodiat en dos comptes de salvaguarda d’entitats financeres de referència espanyoles com són BBVA i Caixabank. Els EURM es podran bescanviar per euros en qualsevol moment. Així mateix, sempre hi haurà el mateix nombre d’EURM que euros que els donen suport.

Imatge de la seu del BCE / Europa Press

La consolidació d’aquest projecte suposarà un pas endavant en el creixement de MONEI, la qual ha multiplicat per dos la seva facturació respecte al 2021 i compta amb més de 2.000 clients entre els que es troben companyies com Media Markt, British American Tobacco, Scalpers o Credit Andorra. Un dels objectius més immediats de la fintech catalana és iniciar el seu procés d’expansió. D’aquesta manera, el fundador assegura que el projecte obre les portes d’Europa a la companyia i això els pot ajudar a complir les seves previsions. “Ser operatius a Portugal, França i Itàlia al llarg d’aquest 2023 i encarar el 2024 amb la mirada posada a Llatinoamèrica”, descriu un comunicat de la companyia catalana.

Un viratge global cap a l’euro digital

“Aquest projecte permet portar els pagaments i l’enviament de diners a un nivell nou, totalment digitalitzat, més segur, programable i amb uns costos molt inferiors als actuals”, assegura MONEI en un comunicat de premsa. “Unes innovacions que repercuteixen enormement a totes les empreses i en la seva gestió de cobraments i pagaments“, afegeix la companyia. Si bé és cert que MONEI és pionera en aquest camp a Europa, hi ha una clara tendència empresarial a tenir en compte la nova economia i també els nous mètodes de pagament. Així doncs, l’euros digital és una realitat que, tal com relata Saiz, “serà la normalitat en un futur proper”.

En aquest projecte en concret, hi haurà clares millores i usos destacats un cop sigui aprovat pel Banc d’Espanya. La mateixa companyia catalana enumera els més destacats. Es podran enviar des de centenars d’euros a fraccions de cèntims cada cert interval de temps, fins i tot mil·lisegons, per exemple, per pagar dietes de transport o alimentació a empleats. També faran possible que un comerç pugui digitalitzar i programar el pagament diari als proveïdors segons el consum que hi hagi hagut aquell dia. Es podrà prorratejar un pagament mensual en pagaments diaris per poder fer front a algun cost que no puguem abonar en aquell moment. i també en l’àmbit laboral, permetrà als empleats triar si volen rebre la nòmina amb pagament diari, setmanal, quinzenal o mensual, sense que suposi més feina per a la companyia.

Així doncs, els usos d’aquesta nova moneda digital poden accelerar processos sense necessitat de la intervenció humana. Tot i això, encara es troba en fase de proves, ja que ha de ser eficaç i ètic, ja que el moviment de grans quantitats de diners ha de ser el més segur possible. En aquest context, el fundador de MONEI també recorda que “les transaccions actuals ja estan obsoletes” el que pot implicar una manca de seguretat en els processos tradicionals. “A Europa ja hi ha la preocupació de quedar-se enrere i l’interés per avançar cap a la nova economia”, argumenta l’empresari.