La catalana Heura entra al mercat anglès de la mà del supermercat Waitrose

L’empresa catalana dedicada a la comercialització i elaboració de productes de proteïna vegetal, Heura estarà disponible als supermercats líders d’Anglaterra, segons afirma el mitjà GreenQueen. La cadena Waitrose començarà a vendre els productes vegetals d’Heura i completa així la internacionalització que la companyia plantejava en el pla estratègic del 2022. “Al llarg del 2023, Heura se centrarà en expandir-se per Europa, per oferir fins i tot més aliments alternatius a la carn, ha explicat el cofundador i CEO de Heura, Marc Coloma, en unes declaracions.

Heura va entrar al mercat com a start-up del sector alimentari. Els seus fundadors, Coloma i Bernat Añaños van buscar la manera de substituir els productes carnis per alternatives fetes amb proteïna vegetal. En qüestió de pocs anys, la companyia ha crescut i s’ha internacionalitzat, fins el punt que la cadena de menjar ràpid vegà del pilot Lewis Hamilton, Neat Burger, va començar a vendre els seus productes. “Al llarg de l’any passat, Heura ha crescut la nostra disponibilitat al Regne Unit, s’ha multiplicat per sis. Unir-se a les dades de penetració de Waitrose encara ens ajudarà més a complir el desig dels consumidors britànics de reduir la seva ingesta de productes carnis d’animals”, ha dit Coloma.

Una de les pancartes reivindicatives d’Heura / EP

L’èxit de l’expansió del 2022

Aquesta conquesta del mercat anglès és una de les fites que tenia Heura per finals de 2022 i principis del 2023. La companyia catalana va llançar una campanya de micromecenatge a Crowdcube a l’abril per ajudar a accelerar el seu creixement, superant el seu objectiu en només 12 hores. A més, el mes passat, va recaptar 20 milions d’euros en fons d’inversió. També al maig, va llançar Good Rebel Tech, una nova plataforma creada per desenvolupar “aliments sostenibles rics en micronutrients“, tal com explicava la companyia en un comunicat. Així doncs, Heura ha estès la seva solució de proteïna vegetal a tot el món. Països com Canadà, França, Alemanya, Hong Kong, Itàlia, Mèxic, Suècia, Suïssa, Singapur i els Països Baixos ja gaudeixen de la possibilitat de comprar els productes de la companyia catalana.