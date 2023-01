La catalana AUSA inverteix 3,1 milions en 45 llocs de treball a Manresa

L’empresa catalana AUSA -que es dedica al disseny, desenvolupament i producció de vehicles elèctrics industrials- ha creat 45 llocs de treball per produir vehicles per als sectors de la construcció, la indústria, l’agricultura, la jardineria i els serveis municipals. Aquestes noves incorporacions es faran a la mateixa seu de l’empresa a Manresa i suposen una inversió de 3,1 milions d’euros. A part de l’aportació de capital propi, AUSA ha comptat amb un ajut de 200.000 euros d‘Acció -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball– a través de la línia d’incentius d’Alt Impacte. Pel conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, l’aposta d’Ausa per la “digitalització i sostenibilitat és imprescindible per reindustrialitzar el país” i, en aquest sentit, ha remarcat la necessitat de comptar amb les “eines necessàries, i els pressupostos són claus, amb 680 milions d’euros per donar compliment al Pacte Nacional per a la Indústria”.

En un comunicat que ha publicat aquest divendres la conselleria d’Empresa i Treball, es detalla que la companyia catalana ja ha començat la nova producció. En concret, AUSA ha dissenyat un dúmper (autobolquet per al transport de materials) i un manipulador telescòpic que funcionen amb bateries de liti, amb una autonomia mínima d’una jornada laboral intensa. Els dos vehicles -segons ha comentat la companyia- tenen les mateixes capacitats que els de combustió dièsel que fabrica l’empresa en l’actualitat. El CEO d’AUSA, Ramon Carbonell, ha explicat que “la proposta respon al clam social respecte a la sostenibilitat i vers la contaminació i ens permet demostrar que les empreses industrials, gràcies a la innovació, podem continuar generant llocs de treball de qualitat, mentre ajudem a la descarbonització de la nostra societat.”

Expansió del negoci de vehicle elèctrics

A banda d’electrificar els models, amb aquest projecte AUSA també té l’objectiu d’impulsar la companyia, tant pel que fa a la seva activitat industrial com els vehicles que fabrica. Una de les propostes que l’empresa ja va llançar al mercat és AUSAnow, un servei per monitorar remotament els vehicles i poder analitzar-ne l’ús, oferint al client dades a temps real sobre els seus vehicles, connectar alarmes de seguretat o oferir servei de manteniment predictiu, entre d’altres. Internament, aquesta anàlisi de dades també ha de permetre millorar el coneixement sobre l’ús real de les màquines per optimitzar els processos de disseny i producció dels seus productes a mitjà termini.

En paral·lel, la companyia ha obert una nova línia de muntatge destinada a la producció específica de manipuladors telescòpics per tal de satisfer la creixent demanda d’aquest producte, sobretot provinent dels Estats Units. AUSA va obrir una filial en aquest país el 2015 i ha tancat acords amb algunes de les empreses del sector més importants del món i preveu que d’aquí a pocs anys es converteixi en el seu primer mercat mundial.