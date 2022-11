Carlos Gallardo és el nou conseller delegat d’Almirall

El consell d’administració de Almirall ha nomenat conseller delegat interí al seu actual president, Carlos Gallardo, després de la marxa de l’italià Gianfranco Nazzi, que ahir va abandonar el càrrec de conseller delegat per a afrontar nous reptes professionals. Segons ha informat aquest dijous la companyia biofarmacèutica a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Carlos Gallardo assumirà el càrrec de conseller delegat de manera interina, mentre es busca al millor candidat per a succeir a Nazzi en el marc d’un procés que ja s’ha posat en marxa.

Carlos Gallardo Piqué va assumir la Presidència de Almirall el mes de maig passat després de la marxa de Jorge Gallardo Ballart. Aquest dijous, el consell d’administració l’ha escollit com a conseller delegat fins que hi hagi un candidat a substituir Nazzi. L’italià, que va arribar a Almirall procedent de Teva Pharmaceuticals, portava en el càrrec de conseller delegat de la biofarmacèutica espanyola des de l’1 de maig del 2021. Abans d’incorporar-se a Teva, Nazzi va exercir diversos llocs de responsabilitat en AstraZeneca, GSK i Eli Lilly al Regne Unit, Itàlia, Sèrbia i els Estats Units. “En nom del consell d’administració i de l’equip de direcció de Almirall m’agradaria agrair a Gianfranco la seva contribució a la companyia. Li desitgem molt èxit en el futur”, ha subratllat el president de la biofarmacèutica. Pel que fa al nou conseller delegat que hauria d’arribar, no s’ha fet cap comentari al respecte i sembla que Gallardo estarà en aquest càrrec fins trobar el candidat ideal.

Un “bon moment” per Almirall

Gallardo ha destacat a més que Almirall està actualment “en un bon moment” gràcies a una cartera “avançada” de productes. “Al costat del gran talent que tenim en la companyia, constitueixen una excel·lent base per al nostre creixement futur”, ha afegit. El nou conseller delegat ha assegurat que el seu predecessor ja va destacar pels bons llançaments en psoriasis i queratosis actínica, així com l’enfortiment de l’equip i els resultats financers. Segons Gallardo, Almirall està en una “excel·lent situació” per afrontar la seva següent fase de creixement.