Els grans noms empresarials de les eleccions a la Cambra de Barcelona

Empresa i Treball ha confirmat aquest dijous la proclamació de les candidatures als 52 epígrafs que es dirimiran el pròxim 20 de setembre a les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona. Més d’un centenar d’empreses es disputaran els seients del plenari de la institució quatre anys després de la contundent victòria d’Eines de País davant les diverses llistes de l’establishment empresarial barceloní. Segons han confirmat des del Departament dirigit per Roger Torrent, en el cas barceloní s’han proclamat tots els negocis que han decidit optar als seus epígrafs. Si bé Eines ja ha presentat el seu llistat de candidats, els rivals de la proposta independentista encara es reserven tant negocis com cares visibles, tot i que importants empreses del país, properes les grans organitzacions patronals, tenen presència als seus respectius apartats. Barcelona serà, juntament amb Terrassa, l’únic organisme on tots els epígrafs estaran en lliça. Val a dir que, si bé els noms de les empreses que opten a les eleccions es coneixen, les persones que ocuparien la cadira no consten al document publicat per Empresa i Treball i la Cambra.

Les eleccions de les grans empreses

Un dels candidats que es va fer amb el seu epígraf per part d’Eines de País ara fa quatre anys, Pere Gran, de la comercialitzadora energètica Catgas, es trobarà amb dos grans pesos del seu sector en el repartiment d’una única posició. A l’epígraf d’indústries extractives no metàl·liques apareixen Factor Energia, l’empresa dirigida per l’ex-vicepresident del FC Barcelona Emili Rousaud -un dels noms que havia sonat amb més força per encapçalar el retorn a Cambra de l’establishment empresarial-; i la Societat General d’Aigües de Barcelona. També crida l’atenció la candidatura de Cepex, al segon epígraf del grup d’Indústria Química. El president executiu del gegant de Piscina & Wellness Fluidra -grup del que forma part Cepex- Eloi Planas té assegurat un escó al plenari mitjançant les vocalies assignades a patronals, en el seu cas a proposta de Foment del Treball.

Torna a optar al seu epígraf, el cinquè del grup de Comerç i Reparacions, Bon Preu, que de la mà del CEO Joan Font es va fer amb l’epígraf ara fa quatre anys. A la seva categoria es reparteixen dos escons. Al mateix grup però en una contesa diferent apareix Casa Ametller. La cadena de supermercats de Josep Ametller s’enfrontarà al CEO de NAD-Shad i president del clúster català de la moto, Jaume Xiquela, que consta a la llista d’Eines de País. En aquest mateix grup, destaquen també les candidatures del Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya o del president de la sectorial d’empreses comercials de la patronal Pimec, Alejandro Goñi, que ja va formar part de la llista de Crous i Torres el 2019.

El vicepresident de Cambra de Barcelona Toni Fitó durant la presentació de la nova candidatura d’Eines de País / ACN

Pérez-Mas contra els aparcaments

Un dels fitxatges estrella de la llista de Mònica Roca, Toni Fitó i Joan Canadell per revalidar la presidència de la Cambra és el CEO de Parlem Telecom, Ernest Pérez-Mas. Al seu epígraf, el tercer del grup de Transport, Emmagatzematge i Comunicacions, tindrà enfront el gegant dels pàrquings Saba Aparcaments. La firma presidida per Salvador Alemany es disputarà amb Pérez Mas una única cadira.

La mateixa situació es dona en el primer epígraf del grup de Mediació Financera, on el candidat d’Eines de País, Jaume Miquel March -en representació de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers- es mesurarà contra el Banc Sabadell. L’altra firma de l’Ibex 35 que tindrà presència a les eleccions és la immobiliària Colonial, presidida per Juan José Bruguera. Comparteix epígraf amb un dels grans noms d’Eines, el vicepresident de la Cambra Toni Fitó -tot i que s’hi reparteixen fins a tres membres entre cinc candidatures-. Similar és l’enfrontament la tercera categoria del grup comercial, on la productora de Joel Joan (Eines) es juga l’escó amb la gestora d’espais culturals i d’espectacles Focus.

Confrontacions polítiques

La nova incorporació amb més càrrega política a la llista d’Eines de País va ser l’expresident d’Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Puigcercós. De la mà de Planes 2000 S.L., l’expolític opta a una de les dues cadires assignades al primer epígraf del grup de la Construcció, on s’enfrontarà amb la corporació d’infraestructures Comsa, presidida per Jorge Miarnau. També opta a una cadira Joan Puig, membre del corrent crític d’Esquerra Col·lectiu Primer d’Octubre, amb Catmedia Global -gestora del digital LaRepublica.cat-. A l’epígraf en què s’inclou la seva empresa apareixen el digital esportiu 2Playbook i l’agència de comunicació LF Channel, fundada i dirigida per Imma Folch-Lázaro.

Vocals sense vots

Dels 60 epígrafs que conformen el plenari de la Cambra de Comerç de Barcelona, només 52 es trien per sufragi entre els empresaris de la demarcació. Uns altres sis s’assignen a les patronals Foment del Treball i Pimec, que en aquesta ocasió han acordat repartir-se les cadires que tenen reservades. Per part de Foment del Treball comptaran amb escó Planes; la CEO de Copisa Anna Cornadó i el soci-director de PWC Ignasi Marull. Les pimes, per la seva banda, presenten Emma Gumbert, sòcia-fundadora de la firma de relacions laborals del mateix nom; la directora corporativa de Font Packaging Group Martina Font i el president i conseller delegat de Moventia Miquel Martí. Els dos seients restants corresponen a les cadires de plata, vocalies reservades a grans empreses que fan contribucions econòmiques elevades a la institució.