Les Cambres blinden el vot amb un SMS contra recursos de l’espanyolisme

Les últimes eleccions camerals van estar marcades per la rotunda victòria de l’independentisme a Barcelona. Per primera vegada empresaris que no formaven part de les elits econòmiques del país van aconseguir el control de la corporació empresarial. Això va provocar que alguns dels perdedors comencessin a interposar demandes davant la justícia mercantil del país pel sistema de votació usat el 2019. Tot plegat neix de l’anul·lació de 600 vots que, segons alguns, podrien haver variat considerablement el resultat final de les eleccions. Amb aquest pretext s’ha arribat a demanar un canvi radical en el sistema de votació i que torni a ser tradicional i s’abandoni la idea de fer-lo electrònic.

Res més lluny de la realitat. El Govern i el Consell de Cambres no només no han eliminat el vot electrònic per les eleccions camerals del pròxim 20 de setembre, sinó que repetirà un model molt semblant. Per aquells que vagin a votar de forma presencial el mètode no canviarà en absolut. Els que sí que viuran alguna variació seran aquells que ho facin en remot, que hauran d’afegir el seu número de telèfon mòbil per rebre un SMS i poder efectuar el vot amb normalitat.

Evitar els tribunals

De fet, aquest afegit respecte al mètode de fa 4 anys, assegura el gerent del Consell de Cambres, Narcís Bosch, només serveix per a una cosa, incrementar la confiança d’aquells que van desconfiar amb el sistema i van acabar denunciant-lo. En aquesta línia recorda que tota la conflictivitat per l’eliminació d’aquests famosos 600 vots va ser una qüestió de la junta electoral de les eleccions i, per tant, no va ser un error del sistema de votació. Fet que demostra que les eleccions van transcórrer amb normalitat.

Ara bé, tot i que s’afegeix aquest SMS i l’enllaç amb el telèfon mòbil, Bosch recorda que per tal de votar en remot han d’entrar amb el teu certificat digital i validar-lo amb la teva Cl@ve PIN. Aquest mecanisme, ideat pel govern espanyol, també serveix, per exemple, per poder fer la declaració de la renda. En aquest punt si no es confia en aquest mecanisme a l’hora de votar es posaria en dubte no només el sistema electoral de les cambres, sinó també tots aquells tràmits burocràtics.

Imatge de la façana de la seu de la Cambra de Barcelona / Europa Press

El motiu principal d’afegir aquest nou sistema és donar més seguretat als votants. Però, de retruc, també soluciona un potencial conflicte, el vot massiu des de les gestories que no siguin representants de les empreses. És a dir, cada vot portarà implícit un enllaç entre un DNI i un número de telèfon que permetran votar. Si aquesta persona és el representant de diverses empreses sí que podrà efectuar més d’un vot amb el mateix número, però no ho podrà fer si no ho és, evitant així que es derivi a les gestories la tasca de votar, perquè en cas de fer-ho necessitaran tants mòbils com vots hagin d’emetre.

Canvi d’empresa

Un dels fets sorprenents, si més no, respecte a les últimes eleccions és que l’empresa que prestarà el servei de vot durant les eleccions variarà. Segons apunta Bosch aquest fet no s’ha buscat de forma explícita, sinó que s’ha canviat pel sistema de licitació. De fet, l’empresa que va guanyar el concurs el 2019 es va tornar a presentar i va quedar en segona posició enguany. El mateix Bosch assegura que des del Consell de Cambres estaven contents amb els resultats de fa 4 anys i no els hagués importat repetir l’empresa que prestava el servei. El que sí que no canviarà serà l’empresa auditora, que repetirà com a vigilant dels comicis que se celebraran del 15 al 20 de setembre.