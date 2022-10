La Cambra s’obre al teixit productiu per impulsar 35.000 empreses

La Cambra de Comerç de Barcelona està a punt de tancar un dels mandats, si no el que més, més complicats de la seva història i aquest dimarts la presidenta de la corporació, Mònica Roca, i la directora gerent, Eva Borràs, han aprofitat per fer balanç dels avenços dels últims anys. Per començar, fer quan va acabar l’últim mandat el 75% de l’activitat de la Cambra estava centrat en la gestió administrativa de certificats i formació, però durant aquest últim mandat s’ha impulsat tot el que són els serveis lligats a la internacionalització, a la millora de la competitivitat i noves economies i a la innovació i als projectes europeus. Un exemple d’aquest darrer bloc de serveis és l’assessorament que fem des de la Cambra en l’aprofitament dels incentius a la innovació, que ha permès a les empreses recuperar més de 5 milions d’euros durant aquest 2022. Aquesta diversificació ha possibilitat que la corporació hagi pogut donat suport a l’impuls i la competitivitat de més de 35.000 empreses catalanes.

Aquest no ha estat l’únic canvi implantat per la Cambra, que també ha modificat l’operativa interna, amb un nou model de treball que fomenta la transversalitat, el teletreball i la sostenibilitat, i està reconvertint l’edifici de l’avinguda Diagonal en un edifici obert a les empreses, amb una previsió d’ocupació a curt termini de més de 200 start-ups i empreses. La nova manera de concebre la Cambra també s’ha traduït en una profunda renovació de la seva identitat corporativa, fruit d’un extens procés participatiu, intern i extern. Concretament, la nova identitat no només se centra en aspectes visuals i gràfics, sinó també en la missió, els valors i la cultura organitzativa que mouen dia rere dia la corporació.

La presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca, i la directora gerent, Eva Borràs / Cambra de Barcelona

Un exemple d’aquest canvi de missió i valors són els Indicadors de Progrés i Benestar (IPB), un recull de dades que la corporació actualitza periòdicament amb l’objectiu d’entendre l’economia en termes de progrés i benestar més enllà del PIB. Així com el projecte de la Llotja Virtual, una plataforma en línia per fomentar el debat i l’intercanvi d’idees entre els empresaris/es. Un altre dels punts clau en els últims anys ha estat la posada en marxa d’una línia de finançament pròpia per arrencar un negoci o aportar liquiditat a les empreses, amb la voluntat d’assessorar en matèria de finançament, construir una cultura financera sòlida i detectar les necessitats econòmiques del territori.

Des de la corporació s’ha fet també una clara aposta per aquells sectors amb una gran capacitat d’innovació i transformació de l’economia des de la tecnologia i el coneixement, com pot ser tot el món web 3 o la nova economia de l’espai, dos sectors que haurien de transformar notablement el teixit empresarial català els pròxims anys.

Nou edifici al 22@

Una altra de les novetats és la licitació de la nova seu de la Cambra al 22@. Aquest projecte, rescatat de la presidència de Miquel Vall, es començarà a posar en marxa la pròxima primavera amb la licitació d’un edifici de 20 plantes al Poblenou de Barcelona, que compartiran amb l’Ajuntament de Barcelona. Aquest nou edifici serà un espai per a institucions i empreses, amb l’objectiu de multiplicar les col·laboracions en favor de l’ecosistema economicoempresarial.