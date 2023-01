CaixaBank destitueix el seu número tres, Juan Antonio Alcaraz

Oficial. El número tres de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, ha estat destituït com a director general de Negoci de l’entitat bancària, segons ha confirmat aquest dimecres el mateix banc. Fins ara, Alcaraz no només era membre del Comitè de Direcció de CaixaBank sinó que després de la reordenació arran de la fusió amb Bankia, Alcaraz es va quedar com a únic director general del banc, fet que el va deixar com a número tres de l’entitat només per darrere del president, José Ignacio Goirigolzarri, i el conseller delgat, Gonzalo Gortázar. Tot i la destitució, el Consell d’Administració de CaixaBank ha donat les gràcies a Alcaraz per “l’extraordinària tasca desenvolupada” a CaixaBank, “on ha jugat un paper clau durant aquests 15 anys en el procés de transformació de l’entitat”.

Actualment, Alcaraz era responsable de tot el que s’anomena Retail Banking de l’entitat, és a dir de la xarxa d’oficines, Banca Particulars i Premier, Banca Privada i Banca Empreses, totes les àrees relacionades amb Customer Experience, i Specialized Consumer, i és president de CaixaBank Payments&Consumer i Imagin. En poques paraules un dels directius que més influència té en el dia a dia de CaixaBank.

Imatge d’arxiu del fins ara director general de negoci de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz – Eduardo Briones / Europa Press

Per substituir-lo CaixaBank ha optat per dividir totes les seves responsabilitats en tres nous càrrecs i així no facilitar l’acumulació de tanta responsabilitat sobre unes mateixes espatlles. Els tres escollits han estat Jaume Masana, que fins ara era el director de la Territorial de Catalunya i que passarà a ser el director de Negoci, Mariona Vicens, que fins ara era la directora d’Innovació i Transformació Digital i passarà a ser la nova directora de Transformació Digital i Advanced Analytics, i, per últim, Jordi Nicolau, que actualment exercia com a director de Retail-Customer Experience i Dia a Dia que passarà a ser el nou director de Payments and Consumer. Aquests tres nous nomenaments reforcen el lideratge de Gortázar al capdavant del banc, ja que es tracta de tres persones de la seva estricta confiança i que ja estaven a CaixaBank abans de la fusió.

Liderar la transformació digital

Segons ha confirmat CaixaBank en el mateix comunicat, aquest reordenament del Consell d’Administració, que arriba just després de la finalització de la integració de Bankia, ha de servir per iniciar una nova etapa amb l’objectiu de “mantenir el seu lideratge comercial” i afrontar amb plenes garanties els grans reptes als quals s’enfrontarà el sector en els pròxims anys. De fet, amb aquests nomenaments, que encara estant pendents de la verificació del Banc Central Europeu, el banc segueix buscant adaptar “la seva estructura al futur del negoci financer per liderar la transformació digital del sector”.

Com queda el nou Comitè de Direcció?

El Comitè de Direcció seguirà liderat pel conseller delegat, Gonzalo Gortázar, que a partir d’ara passarà a estar acompanyat pels següents directors: