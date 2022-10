Cafler, la solució per deixar de perdre temps en el manteniment del cotxe

Els vehicles a la ciutat es converteixen en un destorb més que en una gran necessitat, tot i així la tendència de tenir un vehicle propi segueix creixent. En aquest sentit, les responsabilitats que comporta no sempre van lligades al temps que els podem dedicar, és a dir, hi ha moltes tasques de manteniment que necessiten els cotxes que un únic usuari no pot assumir. Davant d’aquest problema i afegint que les dinàmiques agitades de les grans ciutats, una empresa catalana ha creat la que sembla ser la solució al temps que es perd fent tasques de manteniment del cotxe. Amb més de 30.000 serveis fets, una cinquantena de treballadors i operant a diferents ciutats d’Europa, Cafler es converteix en la primera companyia que et permet delegar les tasques de manteniment del teu cotxe a un conductor professional.

“Sembla mentida que vivint en un món digitalitzat no existís una solució a un sol clic per aquest problema”, assegura Ricard Guillem, fundador de Cafler. La seva idea va començar com una aplicació que posava en contacte l’usuari amb un conductor perquè li anés a passar l’ITV, una de les tasques de manteniment del cotxe més tedioses que existeixen. Davant d’aquesta iniciativa, però, Guillem va descobrir el forat en el mercat per generalment totes les tasques que fan perdre temps als conductors. “Anar a rentar el cotxe, aparcar, portar-lo al taller són feines fàcilment delegables i que t’estalvien molt temps si no les has de fer”, explica el fundador. Gràcies a l’ajuda i consell de Iñigo Diego, un business angel que es va interessar per l’oferts, Cafler va passar de ser el projecte d’un jove emprenedor a una empresa que ja compte amb mig centenar de treballadors i opera a diferents ciutats d’Europa, entre elles Barcelona, París o Londres.

Ricard Guillem i Iñigo Diego, fundadors de Cafler / Cedida

Un conductor professional a la porta de casa

El funcionament de la companyia és bastant senzill. Un usuari es dona d’alta a l’aplicació i automàticament pot triar quina classe de servei necessita. Indicant la seva ubicació la mateixa companyia s’encarrega d’emparellar-lo amb un dels conductors que s’ofereixen i d’allà es cedeixen les claus del vehicle i es comença el servei. “Buscava la manera d’aconseguir la màxima comoditat la millor preu”, recorda Guillem. A més, el mateix fundador assegura que el futur són “les tasques sota demanda”.

Un cop el conductor ha acabat el servei, retorna el cotxe el lloc que li indica l’usuari, encara que no sigui el mateix on ha recollit les claus. Tot el procés té un preu de 9,99 euros pel servei del conductor i un afegit que varia depenent del que costa la tasca que ha anat a fer: “Si per exemple va a canviar els pneumàtics doncs es cobra el que costa el canvi”, remarca el fundador de la companyia. Tot i això, el fundador remarca que la intenció de la companyia és aconseguir els beneficis i la notorietat suficient com perquè aquests gairebé 10 euros de comissió acabin desapareguen.

Els requisits pel servei de Cafler

Els usuaris tenen la senzilla tasca de demanar el servei i només han d’esperar a què el conductor els sigui assignat. Tot i això, hi ha certs requisits que han de tenir els vehicles per tal de ser acceptats per l’aplicació. El primer requisits és una assegurança que cobreixi el vehicle, tot i que els conductors en sí ja estan assegurats per tal de que si hi ha algun accident no hi hagi cap problema. D’altra banda, també es demana als usuaris que no deixin el cotxe en reserva, és a dir, es necessita tenir la gasolina suficient per fer el servei que es demana. “La nostra idea és crear un marketplace on usuaris i conductors puguin connectar per arribar a un acord”, explica Guillem.

L’equip de Cafler / Cedida

Pel que fa a les condicions de feina dels conductors professionals, Guillem assegura que té part de la flota de conductors professionals contractats a temps complet, mentre que n’hi ha d’altres que tenen “contractes puntuals que venen des de les ETT (Empresa de Treball Temporal)”, tal com descriu el mateix fundador. Tot i així, no acaba de definir quan conductors tenen treballant en el moment perquè assegura “que segueixen contractant gent de manera quotidiana”, tanmateix, explica que estan parlant de “vàries desenes de conductors”.

Rondes de finançament i una expansió imminent

La companyia catalana vol continuar amb la seva expansió cap a nous mercats. De fet, és l’objectiu de la seva propera ronda de finançament, que serà la tercera que farà l’empresa. Tot i que encara no hi ha una xifra definida ni una data concreta, Guillem assegura que “se centrarà en l’expansió”. En aquest sentit, la companyia va començar amb una ronda de finançament de 800.000 euros que els va posicionar al mercat, seguida d’una de 5 milions d’euros que els va ajudar a consolidar-se com a una de les empreses pioneres al sector. Finalment, aquesta última servirà per la internacionalització i la “presència a altres països d’Europa”, tal com apunta Guillem.