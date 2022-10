Bussiness Angels, els inversors darrere l’èxit de les start-ups catalanes

En el món dels negocis sempre es necessita un àngel de la guarda, aquella persona que creu en un projecte concret i que té els recursos suficients per fer-lo realitat. La figura dels Bussiness Angels -àngel dels negocis en anglès- ha començat a agafar molta més força en els últims anys a Catalunya. Aquests inversors privats utilitzen el seu propi criteri i experiència per triar les start-ups amb més potencial per mentoritzar-les, acompanyar-les i finançar-les fins que soles poden ser solvents. Segons les dades que recull Acció, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa, només el 2021 es van invertir 15,4 milions d’euros de capital privat en empreses emergents catalanes, una injecció de diners que “es converteix en la llavor de gran part de la innovació”, explica Oriol Sans, mànager de start-ups d’Acció.

La inversió que pot arribar a fer un Bussiness Angel és una de les més intenses, ja que acaba sent capital privat, subjecta a una part de participació en l’empresa, però amb pactes de sortida molt delimitats perquè en cap cas es converteixi en una compra. Aquestes figures entren en el tauler de joc quan les empreses encara són molt petites o fins i tot només són una bona idea. El que s’anomenen les fases seed estan pensades perquè hi inverteixin diners els inversors privats. “Cada Bussiness Angel és un món i es tracta d’aconseguir la sinergia amb més beneficis”, recull Sans. Des d’Acció, no només acompanyen les empreses sinó que treballen amb grups de Bussiness Angels, una xarxa que ja acumula uns 3.800 inversors aproximadament.

Aquestes inversions de capital privat són molt comuns en els primers passos de les empreses emergents, quan encara són només una idea. De fet, l’any passat es van tancar prop d’un centenar d’inversions amb start-ups a Catalunya, segons Acció. “No estem parlant d’inversions milionàries, però sí que marquen la diferència”, assegura Sans. En aquest sentit, segons l’agència, un Bussiness Angel inverteix una mitjana de 155.800 euros en una empresa emergent. I pel que fa a les sortides, tampoc sembla ser un problema per aquesta classe d’inversors, ja que tenen molt clar que per recuperar el seu capital han de deixar marxar les empreses un cop han assolit els objectius pactats. “Tenir un bon contracte amb la sortida pactada en un moment concret facilita molt la feina”, explica Pep Garcia, Bussiness Angel de la xarxa d’EconomistesBAN del Col·legi d’Economistes.

Catalunya ja s’ha convertit en un dels territoris referents en innovació i creació d’empreses emergents. Tot i això, abans el capital d’inversió venia de fora i actualment hi ha diferents xarxes de Bussiness Angels catalans disposats a injectar els diners per a totes aquelles start-ups catalanes amb una bona iniciativa. Davant d’aquest canvi de paradigma moltes més emprenedores es disposen a llançar el seu projecte, ja que tal com descriu el mànager de start-ups d’Acció: “Els Bussiness Angels entren a ajudar a les empreses quan més ho necessiten, és a dir, en les fases de més risc“.

Allò que fa una empresa especial

Pel que fa a la feina que fan aquests inversors es tracta d’una injecció de diners en una iniciativa en la qual creuen. “A mi em cal que el projecte es pugui entendre”, explica Eli Abad, Bussiness Angel de la xarxa WomenforSTEM. Aquesta inversora recorda que és essencial que les empreses emergents li presentin un projecte “que ella compraria”. En aquest sentit, no hi ha una fórmula perfecta ni unes característiques clau que fan que una start-up aconsegueixi el finançament abans que una altra. “Acaba convertint en una decisió molt personal”, diu el mànager de start-ups d’Acció. Tot i això, sí que hi ha certes característiques que comparteixen alguns dels inversors privats. En el cas de Garcia i Abad, ells asseguren que cal que el projecte tingui certa escalabilitat, és a dir, que no sigui una idea sense fonaments financers sinó que puguin tenir pla econòmic prou acurat. “El final l’objectiu també ha de ser guanyar diners per si sols”, expressa Abad.

D’altra banda, hi ha criteris tan personals que varien depenen de les experiències viscudes pels inversors, que de normal han sigut emprenedors abans de convertir-se en Bussiness Angels. Pel que fa a Garcia, ell ha invertit en 20 empreses emergents en els últims anys i no té perspectives de sortir en un futur pròxim. L’inversor assegura que valora molt més “l’aprenentatge” que li poden donar les empreses en les quals inverteix. També parla de la bona relació i els objectius alineats amb l’equip fundador. “No soc dels inversors que deixa els diners i no opina sinó que m’agrada implicar-me en els projectes fins que toca marxar”, diu l’inversor. Abad, en canvi, ha invertit en 10 empreses en els últims dos anys i tampoc n’ha deixat cap, ja que segons ella explica “l’ideal és deixar-les al cap d’uns cinc o set anys”. Per ella, invertir en una start-up suposa “marcar la diferència”. És per això, que la Bussiness Angel només inverteix en projectes que sap que “utilitzarà un cop ja no formi part de l’equip”.

Les dones, l’emprenedoria i els negocis

La imatge dels inversors ha estat masculina durant molt de temps. Tot i això, sembla que l’ecosistema està canviant i moltes dones comencen a invertir capital en empreses en les quals creuen. Dins de la xarxa d’Acció hi ha gairebé mig miler de dones inversores, unes xifres molt prometedores pel futur de l’ecosistema empresarial, que també comença a tenir moltes més dones en els seus equips directius. “La perspectiva de gènere és molt important a l’hora de crear una companyia”, explica Abad.

A més, ella mateixa assegura que les estadístiques proven que “el 70% de les decisions de compres estan fetes per dones“, per tant, “és absurd no tenir dones als equips directius d’empreses que volen crear nous productes”, afegeix. Abad forma part d’una xarxa d’únicament inversores que es dediquen a visibilitzar el paper de la dona en feines purament tecnològiques. “Moltes vegades la meva decisió està condicionada per si hi ha dones a l’equip directiu; però al final són els meus diners i el meu criteri”, remarca la Bussiness Angel.