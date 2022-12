Brussel·les detecta pràctiques anticompetitives al marketplace de Facebook

La Comissió Europea ha emès una advertència contra Meta, l’empresa matriu de Facebook, per implementar pràctiques anticompetitives al seu espai de comerç electrònic. Segons l’executiu comunitari, la companyia de Mark Zuckerberg estaria trencant la normativa antitrust de la Unió Europea amb un “abús de la seva posició privilegiada” al sector dels anuncis digitals classificats.

Segons les revisions preliminars de la comissió, Meta estaria imposant “condicions comercials injustes i desproporcionades” als seus competidors per entrar al sistema d’anuncis de la plataforma, Facebook Marketplace. Així, la competència de Facebook i els seus associats tindria moltes més dificultats per promocionar-se tant a la xarxa principal de Meta com a Instagram.

Les acusacions de l’executiu comunitari no són noves. Tal com ha pogut confirmar l’agència Reuters, les entitats reguladores de la competència al continent “fa mesos que preparen càrrecs” contra Meta pel seu abús de poder als mercats digitals. Les demandes de les institucions de la Unió apunten a l’ús de dades d’usuaris per millorar les seves pròpies promocions; així com la unió de certs anuncis a l’ús de Facebook i Instagram.

La recerca preliminar de la Comissió revela motius per una sanció equivalent al 10% dels seus ingressos totals anuals. Agafant com a referència el 2021, el darrer any amb comptes complets de la companyia, la facturació de Meta es va elevar fins als 117.929 milions de dòlars. Així, en cas de confirmar-se la sanció europea, aquesta podria elevar-se fins a fregar els 12.000 milions de dòlars.

Acusacions “infundades”

La companyia de Mark Zuckerberg rebutja les acusacions de la Comissió Europea. Segons el portaveu de Meta Tim Lamb, les advertències de l’executiu comunitari són “infundades”. “Continuarem treballant amb les autoritats reguladores per demostrar que el nostre producte és pro-consumidor i pro-competitivitat”, ha afegit.

Daltabaix de rendiment

Els ingressos de Meta l’any 2021 es van elevar substancialment respecte dels de l’any anterior. El 2020, Meta va tancar amb una facturació d’uns 85.965 milions de dòlars, uns 32.000 milions menys que l’exercici passat. Enguany, però, el rendiment ha estat molt més discret. Si bé els ingressos han estat lleugerament superiors en termes interanuals durant la primera meitat del 2022 –fins als 56.729 milions de dòlars–, el resultat net ha caigut en prop d’un 30%, fins als 14.152 milions, principalment a causa de l’augment de despeses operatives.

La dubtosa aposta de Zuckerberg per la transició al metavers ha suposat un important cop per al balanç de la multinacional. També per a la seva capitalització. Amb la caiguda dels beneficis, el valor de l’acció ha retrocedit sobre manera. Des del màxim històric de 378,69 dòlars assolit el passat 10 de setembre, el preu del títol de Meta ha caigut fins als 119,43 dòlars, una contracció propera al 70% en només tres mesos.