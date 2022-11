Bon Preu invertirà 204 milions en un centre logístic a Montblanc

Bon Preu invertirà un total de 204 milions d’euros per la construcció del seu nou centre logístic a Montblanc, segons ha informat aquest divendres la mateixa companyia. Aquest nou centre logístic serà el segon que tindrà la companyia un cop es finalitzi, que hauria de ser, si tot va bé, durant la primavera del 2025. De fet, des de Bon Preu han apuntat que esperen tenir enllestida la tramitació de les obres a finals d’any i que aquestes comencin l’abril del 2023. Aquest nou centre logístic de Bon Preu planteja dos grans magatzems, un destinat als productes secs a temperatura ambient i l’altre per als frescos.

Amb el nou centre d’operacions logístiques, Bon Preu espera, en un primer moment, donar feina a 300 persones i invertir 97,8 milions d’euros, mentre que a ple rendiment el nou centre tindrà fins a 900 llocs de treball entre els dos magatzems. L’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ha celebrat la inversió anunciada, i ha assegurat que pot ser un revulsiu per lluitar contra el despoblament a la comarca.

En la primera fase del projecte, el magatzem de secs ocuparà 26.500 metres quadrats, mentre que el de frescos serà de 12.600 metres quadrats, és a dir més de 39.000 metres quadrats. Ara bé, un cop tot el projecte estigui acabat la previsió és que el centre logístic ocupi més de 103.000 metres quadrats entre les dues ubicacions segons ha informat Bon Preu. Aquests 103.000 m2 també inclouran la construcció d’un tercer magatzem, en aquest cas dedicat a la logística inversa pensat per a retorn de material reciclable dels seus establiments. La construcció d’aquests tres magatzems és el que sumarà la inversió dels 204 milions d’euros.

Render del nou centre logístic de Bon Preu a Montblanc – Bon Preu

Un emplaçament òptim

Entre les raons que han dut a l’empresa a escollir Montblanc per instal·lar el futur centre logístic de Bon Preu, el director general de la companyia, Joan Font, ha destacat que el municipi és un emplaçament “òptim” per millorar la logística tant a la zona de Ponent com a les Terres de l’Ebre. Font també s’ha mostrat confiat que l’obertura del Coll de l’Illa ajudarà a ser “més eficients” si es compleixen els terminis de les obres.

Aquesta serà la segona ciutat logística de Bon Preu, que se suma a la que es troba als Hostalets de Balenyà i amb què l’empresa pretén consolidar la seva expansió comercial a Catalunya. De moment, les converses perquè en un futur es projecti el primer supermercat de la companyia a la capital de la Conca de Barberà segueixen obertes, si bé encara no hi ha cap acord sobre la taula.

La creació d’un barri d’habitatges, el repte a curt termini

Davant l’anunci de la implantació del futur centre logístic a la ciutat Andreu ha destacat el repte sobre habitatge que té, no només Montblanc sinó el conjunt de la comarca. En aquest sentit, el batlle ha instat a tots els agents implicats a fer “esforços” per treballar per a la creació d’un barri d’habitatges i de retruc, lluitar contra el despoblament de la Conca de Barberà.