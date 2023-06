Bon Preu inicia una campanya per reivindicar el sector alimentari

El grup de distribució alimentari català Bon Preu ha posat en marxa una campanya per reivindicar el valor de tots els oficis que hi ha als supermercats, i la importància que té per la societat la feina dels professionals que hi treballen. Com a part d’aquesta iniciativa Bon Preu ha impulsat l’estudi “Percepció del treball en la feina dels supermercats”, que ha desvetllat dades clau com que un 81,7% de la població catalana considera que la feina en un supermercat no està gens valorada. Alhora, un 83% dels catalans creuen que treballar en un supermercat és una opció per guanyar-se la vida només en casos on no es disposi de cap altra alternativa.

Des de la companyia catalana, el director de Persones del grup, Albert Aranda, assegura que “és preocupant que més del 72% de la població asseguri, rotundament, que no treballaria a un supermercat o ho faria amb objeccions”. De fet, aquest ha estat un dels principals motius impulsar aquesta campanya, ja que consideren que és molt “necessari trencar els mites que existeixen a l’imaginari social, amb dades fefaents i demostrant que és una feina de valor”.

Tot i aquestes concepcions en el si de la societat catalana Aranda ha destacat en una roda de premsa les possibilitats de creixement professional, especialització i formació dins de Bon Preu. A més, Aranda ha assegurat que les condicions de feina a Bon Preu són bones i es paga per sobre del conveni del sector. Per altra banda, també ha assegurat que els treballadors del sector són “essencials”. “Som un sector dinàmic, representem l’oportunitat per a molta gent per a incorporar-se al mercat laboral. Generem moltes oportunitats de creixement, però ens costa fidelitzar i trobar talent”, ha explicat respecte al conjunt del sector. Aranda ho ha atribuït a la “percepció que té la societat del treball en un supermercat”, amb la qual ha dit que l’empresa no s’identifica.

Trencar l’estigma de la feina temporal

Segons una enquesta realitzada per la companyia, el 81,7% de catalans creu que treballar en un supermercat no està valorat i el 83% creu que és “una bona opció per a guanyar-se la vida únicament en casos en els quals no es disposi d’alternativa“. Sobre aquests resultats, Aranda ha assegurat que el que es busca des de Bon Preu “és que la gent es vinculi a mitjà i a llarg termini” amb l’empresa i no només com una feina temporal. Per defensar aquesta tesi ha assegurat que en els últims cinc anys el grup ha promocionat fins a 700 les persones.

Pel que fa a la qualificació dels treballadors, Aranda ha insistit que el sector necessita professionals qualificats de tota mena com també ho són, per exemple, pedagogs, psicòlegs o advocats. De fet, ha assegurat que un supermercat “ve a ser com una pime”, recordant que el gerent d’un local pot arribar a liderar unes 150 persones i ser responsables de 20 milions en facturació anual.

Aranda també ha insistit en la formació interna de la companyia, que té una escola per formar els seus propis treballadors en oficis com la carnisseria, la peixateria i la fleca, que al seu judici no existeix en el mercat. En aquesta escola Bon Preu també ofereix cursos per a tots els oficis que es desenvolupen dins del grup i assegura que aquest any esperen formar uns 1.100 professionals que suposaran una inversió d’1 milió d’euros.

Campanya de promoció

Pel que fa al que és estrictament la campanya #VestitsdOrgull, des de Bon Preu han explicat que inclou la distribució d’eslògans triats pels treballadors, com ‘Aquí no portem uniforme, el lluïm’; la col·locació de maniquins i d’uniformes emmarcats a les botigues, i una carta dirigida als treballadors del president i director general de Bon Preu, Joan Font, per a agrair-los la seva labor.

També han elaborat un vídeo de 5 minuts amb testimoniatges de caixers, repartidors a domicili, encarregats de peixateria, treballadors de magatzem i caps de torns que expliquen la seva trajectòria en l’empresa. Cal recordar que el Grup Bon Preu té més de 9.600 treballadors i ocupa a més de 22.900 persones de forma indirecta.