El BNEW obre les portes i promet ser el centre de debat de la nova economia

El BNEW arranca amb la promesa de convertir-se en el centre del debat europeu sobre la nova economia, que engloba la indústria 4.0, les noves tecnologies i la innovació. Amb al voltant de 600 ponents i unes 1.500 empreses emergents, el congrés barceloní s’instal·larà al Consorci de la Zona Franca per debatre sobre les noves maneres d’enfrontar els nous reptes econòmics, així com presentar les noves maneres d’aproximar-se als objectius europeus d’innovació i sostenibilitat per a les empreses del demà. “El BNEW és una finestra oberta a les oportunitats després de la pandèmia”, assegura Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

El congrés barceloní obre per tercera vegada les seves portes aquest dilluns al DFactory, un dels centres de la transformació industrial a la capital catalana. Durant l’acte de presentació de l’esdeveniment, els representants polítics han reflexionat sobre les oportunitats que s’obren després de la pandèmia i han elogiat les empreses que han aconseguit seguir endavant després del confinament, així com aquelles que han nascut durant la covid-19. “Aquestes són les companyies que han nascut en el pitjor moment i han aconseguit girar la situació”, expressa Navarro. Una felicitació a la què s’afegeix Albert Castellanos, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat. Ell mateix descriu que la situació no ha estat la millor, però s’ha demostrat que la recuperació és possible: “Vam tancar el 2021 amb 612 milions d’euros en inversió, una xifra rècord”.

El BNEW concentrarà més d’un centenar d’activitats de tots els sectors de l’economia catalana. “Des d’una passarel·la de moda als productes més innovadors del sector automobilístic són aquí”, recorda Navarro. En aquest sentit, el congrés espera aplegar tota la nova tecnologia catalana en un mateix punt per passar quatre dies reflexionant sobre les millores del teixit. A part, també hi ha una sel·lecció de més de 1.000 start-ups preparades per presentar els seus projectes i crear sinergies amb possibles inversors. I és que l’objectiu del congrés és ser una “plataforma” que faciliti “innovar” en els sectors “més punters” de l’economia. Així ho definia la directora del Consorci de la Zona Franca (CZFB), Blanca Sorigué.

L’aposta clara per la indústria catalana

Catalunya vol convertir-se en un centre europeu centrat en la nova indústria. Així ho ha deixat entendre el secretari d’Empresa i Competitivitat. De fet, ell mateix a dit que l’objectiu principal és que “un de cada quatre euros que es produeixin a Catalunya ha de venir de la indústria”. A més, Castellanos ha afegit que és una manera de “mantenir l’ocupació estable i els sous de qualitat“. Aquesta edició la sostenibilitat, la intel·ligència artificial, la inversió, la mobilitat o la indústria 4.0 centraran els debats es concentren en el centre del congrés. “Tothom parla de la nova economia, i nosaltres volem generar propostes i dubtes”, explica el delegat especial de l’Estat al CZFB.

El secretari d’Empresa i Competitivitat també reconeix que les xifres estan al favor d’aquest creixement i transformació de l’economia catalana. Castellanos explica que es va tancar el 2021 amb un rècord d’exportacions catalanes i des de llavors la xifra no ha deixat de ser bona. “Es demostra que Catalunya té una porta oberta cap al món”, afegeix. A més, també elogia la capital catalana i la defineix com a centre d’aquest canvi, ja que és una de les primeres que ha recuperat gran part de l’economia perduda durant la pandèmia. El turisme -una de les fonts principals de recursos a la ciutat- “ja ha arribat al 90% d’ocupació comparat amb les xifres d’abans de la pandèmia”.

Sinergies Barcelona-Europa

Els representants polítics també han estat d’acord en afirmar que Barcelona és una bona localització per aquest projecte. De fet, la capital catalana és la que acumula més innovació gràcies a ser la seu de centenars de empreses emergents que treballen per la transformació econòmica. D’aquesta manera, la tinent d’alcalde de Barcelona, Laia Bonet, celebra que el BNEW ajuda a posicionar Barcelona com a “capital del sud d’Europa en l’economia digital i en la nova economia”, un àmbit en el qual ha demanat reflexionar sobre les desigualtats que genera la bretxa digital.

Per la seva banda, la delegada de govern Maria Eugènia Gay assegura que el BNEW posiciona no només Barcelona sinó Catalunya i també l’Estat. Així doncs, ella mateixa també confirma que cal posar èmfasi en el debat sobre la nova economia i que Barcelona és un bon punt per començar. “Volem una transformació sostenible, justa i d’igualtat i el BNEW és un congrés que aporta les reflexions i la innovació per fer-ho possible”.