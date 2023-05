Blackrock eleva la participació a Cellnex just abans del “gir estratègic”

El fons d’inversió Blackrock ha elevat la seva participació a la multinacional d’infraestructures de telecomunicacions Cellnex en més d’un punt bàsic. Segons ha comunicat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la gestora estatunidenca, controla ara el 5,22% del capital de la companyia, pel 5,208% que tenia en cartera a inici de la jornada. Després d’11 operacions sobre l’accionariat, es queda a menys d’una dècima de la seva participació màxima de l’any, que es va donar durant el març amb un 5,304% del capital. En total, Blackrock compta amb una cartera de 36,87 milions d’accions de Cellnex. A preu de mercat actual, sobre una cotització de 38,42 euros per títol, el valor de mercat del conjunt de la cartera s’eleva fins als 1.416,82 milions d’euros.

Amb aquesta operació, Balckrock es manté com un dels principals actors del capital de Cellnex. És, segons el registre d’accionistes rellevants de la CNMV; el cinquè amb una major participació, per darrere de l’inversor britànic Anthony Holm, que va elevar el passat març el seu capital fins al 9,385% dels drets; Edizione, el hòlding de la família Benetton, amb poc més d’un 8,2%; el grup inversor amb base a Singapur GIC, amb un 7,031%; i el gegant novaiorquès de les finances JP Morgan Chase, que té en cartera un 5,503% dels drets de vot.

Canvis a Cellnex

La decisió es produeix només uns dies abans de la junta general d’accionistes del pròxim 1 de juny, dos dies abans que Tobías Martínez faci definitiva la seva decisió d’abandonar el càrrec de conseller delegat de la multinacional en favor de l’italià Marco Patuano. El canvi al capdavant de la cotitzada coincideix amb un “gir estratègic”. Després d’anys de grans inversions que han pesat sobre els balanços anuals d’una companyia amb uns ingressos milmilionaris, Cellnex aposta en endavant pel despalanquejament i el creixement orgànic. El primer trimestre del 2023, la multinacional va facturar 985 milions d’euros, un 19% més que un any abans, amb unes pèrdues de 91 milions d’euros, per sota dels 93 registrat en el mateix període del 2022.

Operacions a Catalunya

La firma dirigida pel financer Larry Fink acumula diverses operacions recents a empreses amb alta presència a Catalunya. A principis del mes de maig, Blackrock va retrocedir en un 0,021% en la seva participació a CaixaBank, que es va quedar per sota del 5%. També compta amb un 3,83% dels drets de la farmacèutica Grífols, així com un 4,460% dels del Banc Sabadell. Fora del país, la gestora inclou a la seva cartera accions de gegants com ara Apple, Amazon, Microsoft, CocaCola, Bank of America o McDonald’s.