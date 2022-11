B&B inverteix 22 milions a l’Anoia i crearà 100 llocs de treball

L’empresa B&B Trends, propietària de la marca d’electrodomèstics Ufesa, ha invertit 22 milions d’euros en un nou parc industrial a Santa Margarida de Montbui (Anoia). Amb aquestes noves instal·lacions, de 33.000 metres quadrats, el grup preveu generar 100 nous llocs de treball i crear, a part, un nou hub logístic de 7.500 metres quadrats destinats a la distribució de la marca Ufesa a tot Europa. Tot plegat permetrà a B&B triplicar la capacitat actual d’emmagatzematge i distribució de la companyia. Aquest nou centre està dotat d’un sistema de gestió avançat amb radiofreqüència i tecnologia RFID. En una primera fase també s’inclou l’ampliació del laboratori d’R+D+I, la creació d’un Servei d’Atenció al Client Centralitzat i un centre de reciclatge d’aparells i residus elèctrics per fomentar la sostenibilitat i el respecte cap al medi ambient. B&B Trends té la seva seu a Santa Perpètua de Mogoda i dos centres de producció a Santa Perpètua i a Victòria.

L’acte d’inauguració de la nova planta es va celebrar aquest dimarts al vespre amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas. Alhora, també va servir per inaugurar una nova fàbrica de l’empresa Ondulados Carme, propietat dels mateixos accionistes. D’aquesta manera l’empresa, dedicada a la fabricació de planxes de cartó per als mercats d’embalatge amplia la seva capacitat productiva passant de 40 a 140 milions de metres quadrats.

Durant la inauguració, Aragonès va refermar el “compromís del Govern amb la reindustrialització de Catalunya” i va subratllar l’esforç col·lectiu que està fent Catalunya en el sector industrial gràcies a l’aprovació del Pacte Nacional per la Indústria (PNI). Segons Aragonès, aquest nou PNI dibuixa un full de ruta que significarà noves inversions, noves empreses i nous llocs de treball al país.

En aquesta línia, Aragonès va assegurar que “si volem ser un país industrial, el Govern ha d’incorporar aquesta mentalitat i actuar com un estat emprenedor”. Alhora, va tornar a comentar que l’objectiu de l’executiu català és que el país recuperi la condició d’una de les zones més industrials d’Europa. Per tancar les seves declaracions també va reafirmar que des del Govern esperen que el nou PNI permeti que el 25% del PIB català sigui plenament industrial, el que suposaria un augment del 5% respecte al 2021.

El nou parc industrial de B&B Trends, per a la distribució de petits aparells electrodomèstics ha comptat amb una ajuda del Govern, a través de la Direcció General d’Indústria, de més d’1,5 milions d’euros per a la inversió i per a la contractació de personal, en el marc de l’instrument de suport a la reindustrialització que va desenvolupar el 2021 com a actuació prioritària del nou Pacte Nacional per a la Indústria.