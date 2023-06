Barcelona suma una nova escola de negocis al seu ecosistema punter

Barcelona és una de les ciutats més important del món pel que fa a la presència d’escoles de negoci acumulant-ne tres dins de les 25 millors del món. Tenir aquest ecosistema convida a seguir-lo ampliant, ja que s’ha demostrat ser un model que funciona i és precisament el que ha fet l’Institut d’Estudis Financers amb el naixement de la Barcelona Finance School (BFS). Aquest nou centre té per objectiu dirigir-se al públic local i internacional, principalment llatinoamericà, i oferirà els seus cursos en modalitat híbrida. El projecte preveu una inversió de 475.000 euros els primers dos anys d’activitat.

La Barcelona Finance School oferirà, a partir del setembre, formació per a postgraduats i professionals a través de màsters, postgraus i cursos d’especialització. Des de la direcció de l’escola de negocis asseguren que els seus cursos -3 màsters, 6 postgraus i 12 cursos- permetran a l’alumnat obtenir una acreditació universitària i que ajudaran a crear un impacte directe en els alumnes, ja que el claustre de professors estarà constituït per professionals de l’àmbit financer.

Aquests nous cursos, asseguren des de la BFS s’encararan sobretot en les noves tendències del sector, com per exemple la tecnologia aplicada a les finances, les finances sostenibles, les finances conductuals o fins i tot en l’economia circular. Tot plegat, i gràcies al claustre de professors, s’oferirà “una metodologia pràctica i aplicada” on els estudiants podran jugar amb les diferents opcions que vulguin els estudiants, ja que podran escollir com vulguin quins postgraus o cursos fer que els podrien acabar desbloquejant un màster.

De fet, consideren que la Barcelona Finance School dona un nou impuls al coneixement i a l’experiència en finances, tot comptant amb el suport de l’Institut d’Estudis Financers, la seva matriu. El centre desenvoluparà els seus programes formatius basant-se en tres pilars: learnability, la capacitat per aprendre i formar-se de manera contínua, ocupability, la formació enfocada a aconseguir un bon nivell de professionalització, i glocality, internacionalització de l’escola, sent Barcelona com a centre de referència educacional en finances.

L’IEF estrena també nou director general

A més de presentar la BFS, l’IEF també estrena nou director general. Aquest és Ferran Teixes, un economista amb llarga experiència professional en el món de la consultoria multinacional i en organitzacions relacionades amb la formació i l’educació. L’arribada de Teixes com a director general dona resposta als importants canvis que s’estan produint en món de la formació, en el mercat financer i en els seus canals. Concretament, l’IEF, amb la Barcelona Finance School, vol fer arribar el seu coneixement en finances als professionals financers i als postgraduats que volen fer carrera en les finances, posant èmfasi en les noves tendències financeres.