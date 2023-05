Barcelona reuneix la “revolució” europea de salut digital

La salut digital s’ha convertit en un dels pilars més essencials per a la ciutat de Barcelona. De fet, gran part de ser el hub tecnològic per excel·lència del sud d’Europa és gràcies a l’augment del talent i la creació de noves empreses pioneres en aquest sector. El Barcelona Health Hub (BHH) és un dels primers epicentres de la ciutat on s’ha creat el caldo de cultiu necessari per aglutinar més de 400 empreses dedicades a la salut digital. Després del gran èxit del seu hub -situat a l’antic recinte modernista de Sant Pau– l’organització sense ànim de lucre es llança a un nou projecte, la creació del primer congrés de salut digital d’Europa: el Health Revolution Congress, que ha obert les portes aquest dimecres 17 de maig. “Des del BHH hem agafat la responsabilitat de crear l’esdeveniment, però volíem aglutinar tota la innovació en salut de la ciutat en un sol espai”, explica Eva Rosell, directora general del hub de salut barceloní.

La Llotja de Mar, on s’ha ubicat l’esdeveniment, ha reunit 60 ponents internacionals i 1.500 congressistes en la primera edició del congrés, on des de les 8:30 del matí hi ha hagut ponències i xerrades que han posat sobre la taula els temes més importants d’actualitat en salut digital. Des de solucions d’automatització fins a intel·ligència artificial o tecnologia immersiva, un gran grapat d’empreses emergents han ocupat els passadissos de la llotja per explicar els seus projectes als inversos convidats, tant internacionals com de casa. El president de Barcelona Health Hub, Cristian Pascual, ha remarcat “el potencial digital de Barcelona” i ha defensat que la innovació tecnològica suposarà una revolució pel seu “impacte transformador en l’àmbit de la salut, que serà “molt més sostenible”.

L’ambició de l’organització ha estat acabar amb l’aforament d’una llotja que ja estava plena des del matí. Tot i que la gran representació era d’empresaris locals, hi ha hagut una clara aposta per atraure inversors internacionals. De fet, la mateixa directora general del BHH ha explicat que han invertit moltes energies a aconseguir ponents d’altres països, dins i fora d’Europa. “Hem tingut la confirmació d’entre 15 i 20 ponents de fora del país”, ha explicat la directora general. Tot i que Rosell no ha volgut parlar de xifres concretes sí que ha manifestat la sensació que aquesta aposta per a la salut digital ha estat tot un èxit, però tampoc ha descartat que en pròximes edicions puguin necessitar ajuda: “Jo crec que hem posat el primer gra de sorra del que pot ser aquest esdeveniment en el futur”.

Politics i directius BHH durant el Health Revolution Congress / Cedida

Un congrés d’empreses per a empreses

Les sinergies que ha creat el BHH en l’antic recinte de Sant Pau han fet la volta el món. Més de 400 empreses ja formen part d’aquest conglomerat que creix a mesura que passen els dies. És per això, doncs, que les start-ups de salut busquen començar el projecte en el hub, ja que s’acaba convertint en un espai on les oportunitats es multipliquen. Durant el Health Revolution Congress, una gran mostra de les empreses emergents que participen en el BHH tenien els seus expositors muntats per demostrar als congressistes -i possibles inversors- internacionals el talent barceloní. De les diferents històries que han tingut un espai en l’escenari de l’esdeveniment, des del TOT Economia hem fet un recull de cinc.

L’ADN de les persones pot dir molt de la seva vida, del seu present i fins i tot del seu passat. Les anàlisis genètiques no són quelcom recurrent ni quotidià, però són molt més senzilles del que sembla. Adntro és una companyia que neix a les Illes Balears, però ja està instal·lada al hub de salut. Amb tecnologia pròpia i a base d’una anàlisi de la saliva, poden arribar a concloure el passat, present i futur genètic d’una persona. En altres paraules, l’empresa emergent s’encarrega de fer un croquis de tot allò que l’ADN diu d’un pacient. “Treballem en tres línies: la recerca, la venda al consumidor i el producte per a les empreses”, explica el seu CEO, Guillermo Perez.

En el món de la salut moltes de les empreses ja han començat el seu camí cap a la digitalització. Tan gran és el moviment d’aquest sector que han nascut empreses que únicament es dediquen a donar el servei necessari perquè les companyies puguin fer una transició correcta i sense fissures. Des del Barcelona Health Hub, on es van unir després de veure el potencial creixement de l’espai i el gran ventall d’oportunitat de clients que donava, Ambit BST busca la manera de continuar aportant el seu granet de sorra en la digitalització de la salut catalana. “És important seleccionar el teu mercat i d’allà aconseguir penetrar-hi de manera directa”, explica Núria Palomar, una de les consultores de l’empresa emergent.

Els aparells de mesurament de les constants vitals dels pacients ja fa temps que s’han fet amb una part important del mercat. Onalabs és una de les empreses que busca posar la part més científica a aquests aparells esportius. De fet, un dels seus productes més innovadors, l’Onavital, permet mesurar el pols i les vitals de la persona que el porta posat. “És un producte que està testejat per la seva eficàcia mèdica, a diferència d’alguns aparells que ja hi ha al mercat”, explica Elisabet del Valle, CEO i cofundadora. La companyia està a punt de treure el seu primer producte al mercat català i ho ha fet des del BHH, d’on és membre des de fa temps.

Escenari principal del Health Revolution Congress / Cedida

La sobrecàrrega de feina dels hospitals no és cap secret. De fet, una de les principals necessitats que vol cobrir l’automatització és precisament alliberar el personal sanitari d’algunes de les feines més prescindibles que fan. Farmadosis és una companyia que té com a principal missió la distribució, anàlisi i cura de la medicació als pacients per tal de descarregar el personal sanitari i reduir notablement els marges d’error en l’administració de la medicació. Per a això, han elaborat un programari de control sobre els pacients que necessiten una medicació pautada i, a posteriori, un mecanisme que tracta d’automatitzar el procés. “Ja treballem en una trentena de països diferents, el que prova que el nostre producte funciona”, explica el mallorquí Asier Zubillaga, CEO de la companyia.

La integració del software d’una companyia és una de les parts més complicades d’assumir pel personal. Canviar per complet els processos de treball -encara que sigui per millorar-ne l’eficiència- moltes vegades és un procés tediós. Click4Health és una companyia que neix amb l’objectiu d’ajudar en aquesta implementació, sigui de la seva plataforma o d’una altra. El seu director general, Joan Cristóbal Torras, explica durant el Health Revolution Congress, que la seva iniciativa fou creada amb un clar paràmetre a complir: “Portar les solucions de salut digital a tot arreu”, remarca.

També hi ha empreses que no només es dediquen a la salut, sinó que les seves solucions són aplicables a altres sectors. Aquest és el cas d’Immersive Oasis, que presenta el seu projecte el congrés de salut barceloní, tot i no haver-se centrat només en aquest sector. En concret, aquesta start-up treballa en el desenvolupament de sistemes immersius, concretament en la realitat virtual i augmentada, que es poden aplicar tant en la indústria com en el turisme o les recerques científiques. Tal com reconeix el seu CEO, Gabriel Cerra: “Per a nosaltres és molt important la recerca”. De fet, ell mateix ha estat l’únic emprenedor que ha remarcat la necessitat que tenen de torbar inversors i com aquest congrés era una gran oportunitat per presentar el seu producte, “que sortirà al mercat en unes setmanes”, ha dit.