Barcelona atreu 395 milions en inversions estrangeres

L’Ajuntament de Barcelona ha confirmat l’aterratge de 395 milions d’euros en inversions estrangeres a la ciutat mitjançant els seus serveis a les empreses. Segons ha apuntat el consistori en un comunicat, prop d’una trentena de firmes internacionals han instal·lat els seus negocis a la ciutat amb l’ajuda de Barcelona Activa i la direcció de Promoció de la Ciutat. Les noves activitats econòmiques, informa l’autoritat municipal, han creat 487 nous llocs de treball.

Els serveis a les empreses de la ciutat, segons ha informat l’ajuntament, han gestionat més d’un centenar de projectes interessats a invertir-hi, amb un 24% d’èxit en la implantació. L’atractiu de la ciutat, a més, transcendeix les fronteres europees: un 60% de les 28 iniciatives que han aterrat a la capital del país venen de mercats no comunitaris –entre els quals destaquen l’Argentina i Singapur–. A l’entorn més immediat destaquen les inversions britàniques –un 18% del total–, així com les d’empreses alemanyes i dels Països Baixos.

Amb inversions com les concretades a Barcelona, el Regne Unit continua la seva bona relació empresarial amb el mercat català, així com amb l’Estat espanyol. Tot i la sortida de la UE, les inversions britàniques al país fa anys que mantenen una tendència ascendent i, segons dades de la cambra de comerç britànica a Espanya, es troben en el seu volum més elevat des del 1993.

Empreses punteres

Entre els 28 projectes que han triat Barcelona hi ha negocis de branques empresarials d’allò més diverses. Destaquen les tecnològiques, amb iniciatives com la belga Edebex, una fintech especialitzada en el factoring digital que preveu contractar 75 persones a Barcelona fins a finals del 2023. En aquest camp també sobresurt la inversió d’un milió d’euros de la sueca Centiro, una tecnològica dedicada a la logística que crearà 20 nous llocs de treball.

Una de les inversions més importants ha estat la de la Toulouse Business School, que ha instal·lat un nou centre formatiu al districte 22@ Nord. Amb més de 38 milions d’euros compromesos, l’escola de negocis francesa oferirà formació a més de 1.000 persones, amb una plantilla que rondarà els 50 treballadors. També estratègica és l’aposta del World Ocean Council, que aterra a Barcelona envoltada de nous models de negoci lligats a l’economia blava. La fundació impulsarà des de la ciutat la seva activitat de promoció de la sostenibilitat per a les empreses que operen al mar. Durant el 2022, l’entitat va organitzar tres salons de referència de la blue economy: la Sustainable Ocean Summit, el BlueFin i l’Oceanovation.

Bones perspectives

Segons ha apuntat el primer tinent d’alcaldia d’Economia del consistori, Jaume Collboni, les inversions anunciades demostren “la força i l’impuls acròmic de Barcelona, que atrau inversió i genera llocs de treball de qualitat”. L’aterratge de prop de 30 empreses estrangeres a la ciutat la posiciona, afirma, com a “motor d’atracció” per al dinamisme econòmic. El regidor ha destacat la consolidació de l’economia barcelonina després “d’un 2021 de recuperació econòmica”, que ha servit per retenir la “confiança” dels potencials inversors a l’ecosistema capitalí.

En aquest sentit, els serveis empresarials de l’ajuntament treballen ja amb 48 nous projectes de cara al curs vinent, sis dels quals ja estan en fase d’instal·lació a la ciutat. Segons destaca el govern municipal, les empreses tecnològiques són majoritàries entre les que busquen invertir a Barcelona el pròxim exercici, si bé el sector de la cultura també té cert protagonisme. Als mercats més actius del 2022, com és el britànic, s’afegiran el 2023 iniciatives de grans potències com els Estats Units i la Xina. Entre els tres mercats sumen el 35% de la inversió forana potencial en els pròxims dotze mesos.