Barat Alte garanteix la continuïtat industrial de la planta de Bosch a Lliçà

La reindustrialització de la planta de Bosch a Lliçà d’Amunt ha tingut un desenllaç feliç. La multinacional francesa Barat Alte serà l’encarregada de donar continuïtat industrial a la planta i s’ha compromès amb le Govern a invertir un total de 5 milions d’euros per a dur a terme la seva activitat en la nau. A més, també s’ha compromès a contractar un total de 150 treballadors, dels quals uns 60 seran extreballadors de l’antiga Bosch, encara que hi ha la voluntat d’assumir el màxim nombre d’extreballadors de Bosch com sigui possible. La resta de la plantilla provindrà de la planta que la mateixa companyia té a la mateixa comarca, concretament a la localitat de Parets del Vallès. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat aquest divendres la nau, tot destacant que el Govern aportarà 975.000 euros en concepte d’ajut a la companyia.

Durant la seva visita, el president Aragonès, que ha estat acompanyat del conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat que “la reindustrialització de la planta de Bosch a Lliçà contribueix al reimpuls de la indústria al Vallès amb 150 llocs de treball”, alhora que ha valorat que “empreses internacionals aposten per Catalunya”. El president ha posat èmfasi en el fet que “cal liderar i acompanyar els projectes del futur i projectes que representen un esforç de les empreses i els treballadors que posen el seu talent i la seva capacitat en projectes com aquest d’avui”, i per això ha agraït la feina a sindicats, patronals i administracions.

Imatge de la intervenció del president Aragonès a la planta de Barat Alte / Govern

En aquest sentit, Aragonès ha recordat altres fruits d’aquest esforç per arribar a l’objectiu de reindustrialització que marca el Pacte Nacional per la Indústria, amb un 25% de PIB provinent d’aquest sector el 2030. “Ara fa unes setmanes parlàvem d’Ondunova al Penedès. També d’Iljin, amb una inversió molt bona de 600 milions d’euros a Mont-roig del Camp o de la implantació de Kronospan a Tortosa. Fa pocs dies també hi va haver una nova inversió de Gas-Gas a Terrassa i, aquesta mateixa setmana, de B&B Trends a Montbui”, ha recordat. El president també ha fet al·lusió al compromís de Cisco per dissenyar xips per Europa des de Catalunya i a l’aposta de garantir la continuïtat de Seat, del grup Volkswagen, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, per apostar per l’electrificació del sector de l’automoció.

Per la seva part, Torrent ha recordat que “l’objectiu del Govern és reindustrialitzar Catalunya i que, quan una empresa tanca, tingui una alternativa i continuïtat industrial i això és el que s’ha aconseguit amb Barat Alte”, ha remarcat. El conseller ha tancat la seva intervenció assegurant que “la indústria no només és un factor de tracció econòmica ni una font d’innovació, sinó que és font de prosperitat compartida i de cohesió social, i per això és la nostra prioritat”.