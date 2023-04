El banc LGT obre un ‘hub’ a Barcelona amb una quarantena de llocs de feina

LGT Private Banking obrirà un hub digital a Barcelona on contractarà a 40 persones en els pròxims dos anys. El centre es dedicarà a “desenvolupar i implementar nous productes i serveis”, segons ha explicat la banca privada de la família reial de Liechtenstein en un comunicat. Aquesta aposta torna a posicionar Barcelona com una de les ciutats més importants del sud d’Europa en termes d’innovació i tecnologia. No és d’estranyar, doncs, que empreses d’arreu triïn la capital catalana per instal·lar-hi els seus centres tecnològics.

Tal com ha explicat la companyia en un comunicat aquest dilluns, el centre tecnològic s’obrirà en col·laboració amb l’empresa alemanya de solucions de programari GFT. L’operació forma part d’una nova estratègia digital de LGT Private Banking, que preveu una inversió de més de 200 milions d’euros en els pròxims cinc anys. El banc ha destacat “l’escena tecnològica vibrant” de Barcelona, “l’àmplia gamma” de professionals, les universitats i les connexions que ofereix amb altres capitals europees com a factors clau per establir-se a la ciutat. I és que, segons la companyia ha afirmat, el talent barceloní i català és molt necessari.

Barcelona, ciutat de ‘hubs’

El banc privat de Liechtenstein no ha estat l’única entitat interessada a posar un centre tecnològic a la capital catalana. Amb una inversió històrica de 800 milions d’euros en els pròxims anys i l’obertura d’un miler de llocs de treball, AstraZeneca aterrava a Barcelona per investigar i innovar. AstraZeneca no presenta aquest projecte sola, sinó que s’uneix a Alexion, el centre d’investigació que ja té la seva planta a Barcelona, on ja fa un any que hi treballen gairebé un centenar de persones. Així doncs, AstraZeneca s’uneix a aquest projecte per duplicar-ne la inversió i continuar oferint més llocs de treball, en concret 1.000 professionals de diferents àmbits i sectors s’incorporaran a aquest projecte.