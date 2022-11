Audax Renovables guanya 2,3 milions davant les pèrdues de fa un any

La companyia comercialitzadora d’energies renovables de Badalona Audax Renovables ha guanyat 2,3 milions d’euros en el tercer trimestre de l’any. Aquestes xifres confirmen la recuperació de l’empresa que sobreposa el resultat positiu a les pèrdues de 4,2 milions que van tenir durant el mateix període de l’any passat. Pel que fa la facturació, la companyia ha augmentat els seus ingressos un 78%, fins arribar als 2.033 milions d’euros. Segons ha explicat la companyia aquest dimarts en un comunicat, l’estratègia d’integració de generació i comercialització ha possibilitat a la companyia “assegurar uns ingressos recurrents i estables”, així com “un proveïment de l’energia a comercialitzar amb menys afectació al comportament del mercat”.

El deute financer del grup se situa en 708 milions d’euros, la qual cosa suposa una reducció de 64 milions d’euros des de desembre de 2021, situant el palanquejament del grup en el 75,4%. Tal com ha explicat l’empresa de renovables, cal destacar que el deute financer de la companyia és principalment a tipus d’interès fix, per la qual cosa “la Societat no es veu significativament afectada per canvis en els tipus d’interès en el mercat”.

Audax ha augmentat un 21% els seus punts de subministrament en els últims quatre anys, fins als 396.000 punts en els principals països on opera. (Espanya, Itàlia, Països Baixos, Hongria, Portugal, Polònia i Alemanya). En el seu conjunt, l’energia subministrada per Audax als seus clients en el tercer trimestre de l’exercici ha estat de 9,8 TWh. La producció de generació d’energia renovable en aquest mateix període s’ha situat en 197 GWh (sense tenir en compte Panamà), la qual cosa suposa un 40% més en relació amb el mateix període de l’any anterior. Destaca la producció a l’estat espanyol, amb un augment d’un 84% superior gràcies a l’aportació de 73 GWh de les noves plantes fotovoltaiques posades en marxa en els últims mesos.

Les empreses constitueixen més del 90% dels clients d’Audax

Per tipologia de clients, Audax continua mantenint el focus en el sector empresarial, que representa, al tancament del present trimestre, el 93% de la distribució del total d’energia de la seva cartera. En aquest sentit, el sector industrial suposa un 60% i les Pimes un 33%. El client domèstic, segment no objectiu del grup, ha reduït el seu pes de l’11% al 7% al tancament del present trimestre, en la línia amb l’estratègia definida.