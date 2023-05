Audax vol limitar a 650.000 euros els sous anuals dels seus consellers

Audax Renovables sotmetrà a l’aprovació de la seva pròxima junta general ordinària d’accionistes, convocada per al 30 de juny, limitar la retribució anual dels seus consellers, inclosos els que tenen funcions executives, a un import màxim conjunt de 650.000 euros per a l’exercici 2023. En altres paraules, sembla que la companyia vol reduir els sous dels alts executius, que rarament baixen de les set xifres anuals. Al costat d’aquesta mesura, que s’adoptarà en virtut del que s’estableix en els estatuts de la societat, la junta d’Audax també examinarà la política de remuneració dels seus consellers per a la segona meitat d’enguany i per al període 2024-2026, segons la informació que ha donat Audax a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i ha remès Europa Press.

La junta d’accionistes de la companyia catalana no només posarà sobre la taula la reducció de salaris sinó que també es presenta a l’ordre del dia la reelecció de Ramiro Martínez-Pardo de la Vall com a conseller independent pels pròxims quatre anys; l’aprovació dels comptes del 2022 i de l’informe de gestió de la companyia, i la reelecció de KPMG com a auditor dels comptes del grup per a l’exercici 2023. Així mateix, la junta examinarà ampliar l’objecte social de la companyia amb l’objectiu d’incloure la totalitat del rang d’activitats que exerceix Audax Renovables.

Una energètica en ple creixement

El grup energètic, que genera i subministra electricitat 100% renovable, va ingressar 2.633 milions d’euros durant el 2022, la qual cosa suposa un 56% més que l’any anterior. A més, va registrar un resultat brut d’explotació (Ebitda) de 54 milions, un 16% més. El seu deute financer brut a tancament del 2022 va aconseguir els 642 milions d’euros, 130 milions menys que un any abans, mentre que el flux de caixa operativa es va situar en 152 milions, dels quals 45 es van destinar a inversions i 146 a reduir deute.