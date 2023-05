Audax eleva el benefici fins als 2,4 milions d’euros

Audax Renovables tanca el primer trimestre amb un benefici de 2,4 milions d’euros, un 18% més que un any abans. La companyia presidida per José Elías assoleix aquest salt en guanys tot i una lleugera reducció d’ingressos –d’un 5% any a any, fins als 697 milions d’euros– provocada principalment per la caiguda dels preus de l’energia. La millora del balanç es fonamenta, asseguren des de l’energètica, en un millor comportament als mercats europeus on opera.

També destaquen l’alça del marge brut d’explotació, especialment a l’Estat i Portugal, que ha elevat l’Ebitda d’Audax fins als 23,1 milions d’euros, un 47% més que durant el primer trimestre del 2022. Celebren, d’aquesta manera, un inici de curs marcat per una acceleració propera al 10% en la instal·lació de nova potència i en un major volum de generació, un 13% més que un any abans. Amb tot, la catalana ha retallat el deute financer en uns 140 milions d’euros en un any, fins als 367 milions, i ha fet caure el palanquejament en prop d’un 7%.

Audax celebra la millora dels resultats als seus mercats europeus / EP

Energia al mercat espanyol

Del 13% de millora de generació energètica –una ampliació del parc que ha deixat els marges bruts prop dels 51 milions d’euros, un 41% més que el març del 2022– el mercat espanyol ha estat especialment protagonista. Les noves plantes fotovoltaiques de l’empresa a l’Estat han fet créixer la generació en un 23% interanual, amb una aportació addicional de vuit gigawatts per hora.

Inversions a l’alça

Amb tot, la combinació del mix renovable d’Audax, que compta amb parcs fotovoltaics i eòlics, s’eleva ja fins als 1,4 GW, amb unes inversions en actius de generació de més de 190 milions d’euros en només tres anys. El conjunt de la infraestructura a l’abast de la companyia d’Elías ha elevat el subministrament d’energia fins als 3,9 Twh, on l’electricitat provinent de fonts renovables assoleix el 62% del total, pel 38% que suposen les entregues de gas.