Audax s’alia amb Shell per a la compra d’energia a l’Estat

La catalana Audax Renovables ha signat un acord estratègic amb Shell Energy Europe per a proveir-li d’electricitat i gas a Espanya. A través d’aquest acord, “Audax assegura un subministrament d’electricitat i gas competitiu, un avantatge estratègic per a un creixement sostenible i rendible”, segons ha informat la mateixa empresa aquest dimecres. Segons el mateix comunicat, aquest acord l’acord assegura a Audax “un millor accés a posicions de futur” que no pas dirigint-se directament al mercat majorista. A més, l’aliança amb Shell també permetrà a l’empresa amb seu a Badalona millorar “de manera immediata” la posició de caixa i impulsarà “la seva competitivitat en el mercat per a oferir productes diferencials als seus clients”.

L’acord estratègic hauria de millorar la competitivitat d’Audax en el si del mercat espanyol i donar un nou impuls per a la consecució dels objectius del pla estratègic de l’empresa, que està basat en la integració vertical de les seves activitats de generació i comercialització i en una sòlida posició financera.

El president d’Audax, José Elías, ha assegurat després de la firma de l’acord que demostra “el compromís que la companyia manté amb els seus clients i accionistes per a garantir un subministrament eficient de l’energia optimitzant la nostra gestió amb una meditada estratègia de control de costos i interessants oportunitats de creixement”. A més, Elías ha considerat que l’operació, tindrà un efecte immediat en la posició de tresoreria, brindarà a la companyia un major avantatge competitiu en un moment complicat pel mercat energètic i que, per últim, també permetrà “créixer de forma sostinguda sense preocupar-nos de les oscil·lacions de preu del mercat”.

Augment a la borsa

L’anunci d’aquest nou acord amb Shell ha catapultat Audax en borsa. Concretament, poc després de les 10 del matí d’aquest dimecres l’empresa catalana creixia un 6% al mercat continu, ja que els títols de la companyia s’anotaven una pujada del 5,81% a les 10:20 del matí, fins a intercanviar-se a un preu d’1,36 euros.