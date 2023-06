Aquestes són les 19 empreses catalanes on millor es treballa

Poder treballar en un bon ambient és cada cop més important. Si a això li sumes sous per sobre de la mitjana -fet que a Espanya no és massa complicat- et surt una molt bona empresa on poder treballar. Precisament aquesta suma és la que ha fet Forbes per detectar les 100 millors empreses de l’estat on treballar aquest 2023. Concretament, la prestigiosa revista nord-americana s’ha basat en tres grans vectors per decidir quines són aquestes empreses: retribució (igualtat salarial, sistema de promoció interna, els incentius i els complements), el salari emocional (avantatges i millores no salarials) i organització (cultura empresarial, relació amb els superiors immediats i els companys).

D’aquest centenar de companyies 19 es troben a Catalunya, sent el segon territori de l’estat que més n’acumula després de Madrid que n’ha sumat 72. La resta d’empreses pertanyen a altres punts de l’estat. Tot i això, de les 72 que hi ha a Madrid n’hi ha diverses amb presència o origen català, com per exemple Occident que el 2017 va decidir moure la seva seu a la capital espanyola i que recentment va anunciar que canviarà el seu nom, perfent la territorialitat catalana. Entre les empreses que tenen presència a Catalunya hi destaquen les quatre grans consultores, EY, KPMG, PwC i Deloitte, QuirónSalud, HP, CBRE, AstraZeneca, Accenture, Generali, Ericsson o LLYC.

La vintena d’empreses escollides per Forbes tenen la seva seu a Catalunya són les següents:

Bayer España

Sector: Farmacèutic

Treballadors: 2.300

Bon Preu

Sector: Alimentació, carburants i energia

Treballadors: 9.600

Covestro

Sector: Indústria química

Treballadors: 514

Danone

Sector: Alimentació

Treballadors: 2.000

eDreams ODIGEO

Sector: Turisme

Treballadors: 1.400

ELIS

Sector: Serveis

Treballadors: 4.000

Gameloft Ibérica

Sector: Videojocs

Treballadors: 233

Grup Freixenet

Sector: Vitivinícola

Treballadors: 850

Grup Gallo

Sector: Alimentació

Treballadors: 711

ISDIN

Sector: Farmacèutic

Treballadors: 1.300

LYRECO

Sector: Serveis

Treballadors: 606

Mars Iberia

Sector: Industria

Treballadors: 530

Novartis

Sector: Farmacèutic

Treballadors: 773

OGILVY

Sector: Serveis

Treballadors: 524

Raventós Codorniu

Sector: Vitivinícola

Treballadors: 600

SEIDOR

Setor: Serveis

Treballadors: 8.000

Thoughtworks

Sector: Indústria

Treballadors: 420

T-SYSTEMS IBERIA

Sector: Serveis

Treballadors: 3.303

Unilever España, S. A.

Sector: Indústria

Treballadors: 700