Aposta milionària d’un gegant del peix per la seva planta de Viladecavalls

El grup islandès Iceland Seafood International ha executat una inversió de tres milions d’euros a la seva fàbrica de Viladecavalls. L’aposta per la planta vallesana s’ha concretat en una ampliació de 1.700 metres quadrats, fins a arribar al 7.000. La filial catalana del grup multinacional, Iceland Seafood Ibérica, s’especialitza en l’emmagatzematge de productes de pesca i condueix la distribució a tot el sud del continent.

En concret, la planta de Viladecavalls executarà operacions de producció i emmagatzematge de productes dirigits als mercats espanyol, italià i portuguès, entre altres. Més enllà de l’expansió dels espais productius de la fàbrica, l’empresa ha dedicat part del finançament a instal·lar-hi plaques solars capaces de produir fins a 540.000 kWh, prop d’un terç del consum total de les instal·lacions.

Diversitat de productes

La filial catalana d’Iceland Seafood International opera principalment de cara al mercat horeca, amb un 51% de la seva producció dirigida a establiments hotelers i de restauració. Tot i això, asseguren, el segment de venda directa al públic està “creixent”. Pel que fa a productes concrets, fins al 63% de l’activitat de la branca se centra en el bacallà, mentre que la gamba austral s’eleva fins al 16% de la producció de la firma.

Catalunya, un “mercat madur”

El director d’operacions d’Iceland Seafood, Josep Maria Salvador de Laurentis, celebra la “riquesa culinària” de Catalunya, que la converteix en un entorn clau per a una firma d’exportacions alimentàries. El país, assegura el directiu, compta amb “un mercat molt madur i interessant per als productes del bacallà, i té una immillorable situació geogràfica per donar servei a altres mercats del sud d’Europa”. En aquest sentit, Salvador assegura que el canvi d’hàbits alimentaris dels consumidors no ha estat capaç de fer mal a la seva cadena de valor, tot subratllant que “l’adaptació de productes assegura una continuïtat en les relacions comercials entre ambdós països” –Catalunya i Islàndia–.