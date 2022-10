Àngels Chacón aposta en ferm pel sector privat i fitxa per LLYC

Més de dos mesos després d’anunciar que deixava la política farta de les tensions internes a les formacions de les quals havia participat, l’exconsellera d’Empresa Àngels Chacón ha fet el pas de tornada definitiu cap al sector privat fitxant per la consultora de comunicació Llorente y Cuenca (LLYC), segons ha informat la mateixa empresa en un comunicat.

Segons el mateix comunicat, Chacón s’incorpora a l’empresa com a nova directora sènior d’estratègia corporativa. De fet, la consultora ha explicat que, amb la incorporació de l’exconsellera, Chacón aportarà la seva experiència en el sector públic i privat per a “donar resposta als reptes als quals s’enfronten les empreses i clients de la signatura en l’actual i complex context socioeconòmic”.

Feliç d'iniciar aquesta nova etapa professional amb l'excel.lent equip de @LLYC acompanyant a les empreses en el seu creixement sostenible, integrador i innovador, sempre des d'una perspectiva glocal. https://t.co/h280iMyTxs — Àngels Chacón (@angelschacon) October 24, 2022

La llei de facilitació econòmica, el seu llegat polític

Chacón va fer el salt a la vida pública el 2018 quan es va incorporar al Govern de la Generalitat de la mà de Quim Torra com a consellera d’Empresa, una estada que es va acabar després de no acceptar afiliar-se a Junts i optar per seguir al PDeCAT, partit que va acabar liderant i reformulant en el que avui en dia es coneix com a Centrem. Tot i la seva curta estada al Govern, Chacón havia entrat molt abans en política, de la mà de Marc Castells, que el 2011 va incloure-la a la llista per les municipals el 2011 a l’ajuntament d’Igualada. Va ser escollida en dues legislatures consecutives al consistori de la capital de l’Anoia i va deixar el càrrec en acceptar una cartera al Govern.

Del seu pas pel govern hi destaca especialment la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, aprovada a finals del 2020, quan ja no formava part de l’executiu. Aquesta normativa va ser pionera a Europa en l’àmbit de la facilitació, ja que permet a les empreses i emprenedors aportar només una vegada les seves dades en tots els seus tràmits amb totes les administracions.

En resum, la norma impulsada per Chacón redueix les càrregues burocràtiques amb l’administració, minimitzant la intervenció administrativa i oferint serveis de forma proactiva a les empreses, establint així un nou model de relació entre l’empresa i les administracions. Aquest nou model de relació es “fonamenta en la confiança mútua, la relació digital per defecte, l’aportació de dades una única vegada, l’eliminació de les càrregues administratives innecessàries, l’estandardització dels procediments, la celeritat en la tramitació, i la transparència”, donant continuïtat a la Finestreta Única Empresarial (FUE).

De fet, amb aquesta llei el Govern va establir la tramitació d’urgència de projectes empresarials considerats estratègics. La idea és “oferir una autopista administrativa que faciliti la implantació de projectes empresarials amb valor afegit“. Aquests projectes estratègics són aquells que aportin valor afegit en desenvolupament tecnològic i innovació, desenvolupament i vertebració territorial, reindustrialització, generació d’ocupació, recuperació i foment de sectors tradicionals, protecció mediambiental, promoció de la diversitat, inclusió social, igualtat, no discriminació i conciliació en l’àmbit laboral o corresponsabilitat.

La vida abans de la política

Abans de tastar el món de la política Chacón es va llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona i en Comerç Internacional. La seva carrera professional al sector privat va començar com traductora d’alemany en el sector industrial. Ara bé, gràcies a la seva formació va acabar sent directora d’exportacions dels mercats d’Orient Mitjà i Europa de l’Est, en empreses relacionades amb el sector del paper entre el 1995 i el 2002. Per motius personals va deixar aquell món i va passar a treballar en una botiga de sabates a la seva ciutat natal, Igualada.

Al cap de vuit anys, Chacón es va convertir en gerent de la Unió Empresarial de l’Anoia, fins al 2011. Des del 2009, també va compaginar aquesta responsabilitat amb la codirecció del Centre d’Innovació en Simulació per la Seguretat del pacient 4D Health, a més de coordinadora del projecte europeu Urbact ‘Retailink’, un projecte per a potenciar el comerç en ciutats mitjanes, a través del treball conjunt i l’intercanvi d’experiències entre deu municipis d’arreu d’Europa.