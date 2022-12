AnemxFeina diu que l’empresariat dona suport a Acord per a la Independència

La patronal Anem x Feina ha reivindicat el suport a la candidatura de l’agrupació Acord per a la Independència per a les properes eleccions. L’organització ha assegurat que és moment que les petites i mitjanes empreses que conformen el teixit empresarial català reflexionin sobre la necessitat de desvincular-se de l’estat espanyol. “Corroborem que ja no existeix cap autonomia, ni tan sols administrativa que pugui afavorir els interessos de les Pimes i autònoms catalans i no tenim altre mecanisme per aconseguir-ho que no sigui pidolar a Madrid el que ens correspon per dret”, ha explicat Àlex de Azuaje, president d’Anem x Feina en un comunicat remès per la mateixa patronal.

En un text publicat aquest dilluns, Anem x Feina demana a les pimes que reflexionin i donin suport a la plataforma Acord per a la Independència, de la qual ells també formen part, per intentar fer camí cap a la independència de Catalunya. Així doncs, la patronal ha explicat que no es pot construir un teixit empresarial fort dins l’estat espanyol i que “no té cap sentit discutir sobre mesures econòmiques o socials ara mateix amb la cotilla autonòmica, perquè està demostrat que tot el que estigui fora del guió del règim del 78 serà esborrat a cops de tribunals i aquest menysteniment al poder legislatiu català no ofereix cap mena d’estabilitat”, en paraules del president de la patronal.

Una candidatura sense partits

Per tal d’aconseguir la independència de Catalunya ha nascut Acord per a la Independència, una autoanomenada llista cívica que presentarà una candidatura sense partits a les pròximes eleccions al Parlament. Aquesta nova plataforma va ser presentada el passat diumenge i està formada per cinc entitats independentistes catalanes que volen lluitar per aconseguir la independència de Catalunya. Entre els impulsors del projecte hi ha la patronal independentista Anem x Feina, el grup Donec Perficiam –que van crear els set secretaris nacionals que van dimitir en bloc de l’ANC durant el mandat d’Elisenda Paluzie–, Unitat per la Independència, NetInformacio i Representants de Catalunya.