Les ampliacions de capital cauen un 44% a Catalunya

L’ampliació de fons econòmics de les empreses catalanes s’ha alentit substancialment durant els primers 10 mesos del 2022. Fins a l’octubre, el volum de nou finançament empresarial al país s’ha quedat en uns 3.206 milions d’euros, un 43,9% menys que ara fa un any. Segons un informe elaborat per Axesor, Catalunya és un dels territoris de l’Estat espanyol on més ha caigut el volum de les ampliacions de capital, només superada per Andalusia, Astúries, Galícia i Cantàbria.

Al conjunt de l’Estat, segons el mateix document, la tendència és similar. Segons l’assessoria, si bé es va documentar una estabilització dels negocis que han ampliat el seu capital –fins a les 25.735 companyies– el muntant de les inversions ha caigut un 32%, fins als 16.680 milions d’euros, una caiguda propera als 8.000 milions.

Concentració sectorial

Segons apunta l’assessoria que ha elaborat el text, és especialment “cridanera” la caiguda a dos sectors amb elevada activitat econòmica: el retail i la logística. “Tots dos sectors prenen el pols de l’economia real i el consum”, apunten des d’Axesor, si bé les seves empreses no avancen en termes de disponibilitat de capital. A altres sectors, com l’horeca, la sanitat o les empreses centrades en les activitats científiques i tècniques, sí que es registra un cert creixement en la nova inversió.

La pime mana

Si es destria el nou finançament per la mida de les empreses receptores, les petites empreses van concentrar el 90% de les operacions d’ampliació de capital durant els 10 primers mesos de l’any –una xifra corresponent amb el seu pes al teixit econòmic–. Aquest perfil de negoci va rebre un total de 9.774 milions d’euros entre el gener i l’octubre, un lleuger creixement del 0,48% en termes interanuals.

La càrrega de la caiguda global, doncs, cau sobre les mitjanes i grans empreses de l’Estat. En el cas de les primeres, la contracció en nou capital és més modesta, d’un 10% si es compara amb el 2021. En el cas dels grans negocis, la caiguda ha estat molt més important, propera al 60%. Entre les dues han aportat menys nou capital que el conjunt de les petites empreses, uns 6.900 milions.