Ametller lidera un grup d’empreses que es presentaran al Perte

La catalana Ametller Origen liderarà un grup de catorze empreses que volen optar a les ajudes del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) agroalimentari per finançar projectes de sostenibilitat i circularitat al sector primari. Segons han detallat aquest dimarts, també formen part del projecte firmes com Wall Box Chargers o Heura. Amb aquesta aliança la companyia vol aconseguir els 15,2 milions d’euros dels fons europeus i sol·licitar-ne després 6,2 milions a través del préstec. A part, el grup assegura que crearà una xifra aproximada de 300 nous llocs de treball fins al juny del 2025. Els impulsors de la iniciativa, que se suma a d’altres com la liderada per Teresa Carles Flax & Kale, reuneix 22 projectes desenvolupats i una inversió prevista global és de 43,9 milions d’euros.

Tal com han apuntat els impulsors de la iniciativa, el comissionat del Perte Agroalimentari del Ministeri d’Indústria, Jordi Carbonell, ha visitat aquest dimarts el terreny de l’Agroparc d’Ametller Origen al Penedès, on està previst que s’implementi una part de la iniciativa. També han mantingut una reunió amb els directius de les empreses per a conèixer tots els detalls d’aquest projecte amb el qual s’espera obtenir nous processos basats en la “circularitat” i en productes més sostenibles.

Flax & Kale també vol optar a les ajudes

Ametller Origen no és l’única empresa que opta a aconseguir els fons europeus. De fet, la catalana Flax & Kale també lidera un consorci de 25 empreses de tot l’Estat per accedir a la nova convocatòria del Perte Agroalimentari. Aquestes empreses, que s’agrupen sota el consorci From Green to Healthy (FGTH) ha desenvolupat un total de 30 projectes que aspiren a rebre un total de 111 milions d’euros del Perte que repartirà en els pròxims mesos el Ministeri d’Indústria. Del total d’ajudes sol·licitades, un 58% són en forma de préstec i subvenció. A més, el 84% del pressupost anirà destinat als projectes relacionats amb la sostenibilitat i la resta a projectes dedicats a la digitalització.